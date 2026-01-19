Китайский стартап DeepWisdom совершает амбициозную попытку переосмыслить процесс создания цифровых продуктов. Его платформа Atoms позволяет пользователям генерировать веб-сайты, приложения и игры, просто описывая идеи на обычном языке, без необходимости писать код. За кулисами вместо команды людей работает целый коллектив автономных ИИ-агентов, пишет South China Morning Post.



Когда пользователь формулирует задачу, система Atoms разворачивает виртуальный проект. В нем задействованы специализированные агенты, выполняющие функции:

— Руководителя проекта, который координирует работу.

— Менеджера по продукту, формирующего требования.

— Инженеров и архитекторов, пишущих код.

— Аналитика данных.

— Специалиста по глубоким исследованиям.

— SEO-эксперта.

Этот подход основатель DeepWisdom Алекс Ву Ченглин называет «вибрационным бизнесом» — следующей эволюционной ступенью после «интуитивного кодирования». «Мы хотим, чтобы каждый мог реализовать свои идеи с минимальными затратами. С Atoms воплотить идею в жизнь становится намного проще», — пояснил он.

Платформа в значительной степени построена на открытых ИИ-моделях, таких как Qwen и DeepSeek от Alibaba Group. Atoms выходит на рынок в момент бума так называемых ИИ-агентов — систем, способных автономно выполнять многошаговые задачи, а не просто вести диалог.

В этой сфере уже конкурируют гиганты вроде OpenAI, Google и Anthropic, а также стартапы, включая Replit и Cursor. DeepWisdom, основанная в 2019 году и поддержанная инвесторами вроде Ant Group и Baidu Ventures, в прошлом году привлекла 220 млн юаней (около $31 млн).



Сервис, изначально запущенный под именем MGX в феврале 2025 года, быстро набрал аудиторию. За первый месяц он привлек 500 тыс. зарегистрированных пользователей по всему миру и вышел на годовой регулярный доход в $1 млн. К сентябрю ежемесячная аудитория выросла до 1,2 млн человек.

Текущая бизнес-модель основана на подписке и продаже кредитов для выполнения задач. В будущем компания рассматривает возможность получения доли от коммерческого успеха приложений, созданных на её платформе.