Китайский производитель электромобилей XPeng намерен вывести на рынок человекоподобного робота IRON, стоимость которого будет сопоставима с ценой обычного электрокара. Об этом заявил заместитель председателя совета директоров компании Брайан Гу в интервью Bloomberg Television. Продажи планируется начать во втором квартале 2027 года. В перспективе XPeng рассчитывает превратить человекоподобных роботов в массовый потребительский продукт, который сможет выполнять домашние обязанности.

XPeng Newsroom

Точную стоимость IRON компания пока не раскрывает. Гу ориентируется на медианную цену продажи электромобиля. Для сравнения, наиболее доступные модели авто самой XPeng в Китае стоят около 120 тыс. юаней ($18 тыс. или 1 478 400 рублей). Однако руководитель не уточнил, имел ли он в виду автомобили собственного бренда или рынок электрокаров в целом. Компания рассчитывает продать десятки тысяч человекоподобных роботов уже в 2027 году.

Новую версию IRON представили 25 ноября на ежегодной технологической конференции XPeng AI Day в Гуанчжоу. Робот имеет 76 степеней свободы, что позволяет ему воспроизводить широкий диапазон человеческих движений. Более 1,5 тыс. тактильных сенсоров обеспечивают чувствительность свыше 80% ключевых участков его тела. За обработку информации, планирование действий и управление движениями отвечают три процессора Turing собственной разработки XPeng.

IRON способен самостоятельно перемещаться в пространстве, получать задания через голосовые команды или мобильное приложение, возвращаться на зарядную станцию и сообщать о неисправностях. Для его обучения XPeng создала специализированную инфраструктуру, которая охватывает более 250 сценариев работы в 15 профессиональных категориях.

На первом этапе покупателями роботов станут преимущественно компании. В первом квартале 2027 года IRON начнут обучать работе консультантами в собственных магазинах XPeng. В дальнейшем производитель рассчитывает расширить применение роботов на промышленные предприятия и другие коммерческие объекты.

По словам Гу, выход на рынок домашних роботов возможен через один-два года после успешного коммерческого внедрения. Главным препятствием остается безопасность: машина должна надежно взаимодействовать с детьми, пожилыми людьми и домашними животными, а также справляться с непредсказуемыми ситуациями. Поэтому массовое использование IRON в быту ожидается не раньше 2028–2029 годов.

Преимуществом XPeng в конкуренции с робототехническими стартапами может стать опыт массового производства автомобилей. Компания использует общие технологии машинного зрения, искусственного интеллекта, управления движением и обработки данных для электромобилей и роботов. В сентябре XPeng запустила автоматизированную сборочную линию IRON, на которой применяются стандарты контроля качества автомобильной промышленности.

При этом расходы покупателей могут не ограничиваться первоначальной стоимостью робота. XPeng рассматривает возможность продажи программных подписок, дополнительных навыков и специализированных услуг. Таким образом, производитель рассчитывает получать регулярную выручку даже после реализации оборудования.

Если XPeng удастся наладить массовый выпуск IRON по цене электромобиля, человекоподобные роботы смогут выйти за пределы экспериментального и промышленного рынков. Однако готовность потребителей тратить сопоставимую со стоимостью автомобиля сумму на домашнего помощника будет зависеть от того, насколько полезным и самостоятельным он окажется в повседневной жизни.

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