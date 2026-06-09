Крупнейшие китайские производители электромобилей BYD и Xpeng переносят соперничество с Tesla в новый сегмент — роботов-гуманоидов. После многолетней конкуренции на рынке электротранспорта и технологий автопилота компании ускоряют планы по выпуску человекоподобных роботов. Они рассчитывают, что ИИ поможет превратить это направление из экспериментального проекта в массовый рынок за пределами автопрома.

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Исполнительный вице-президент BYD Стелла Ли в видеообращении в официальном аккаунте компании в WeChat заявила, что Китай, по ее оценке, первым доведет роботов-гуманоидов до полноценной коммерциализации.

«BYD сделал масштабные инвестиции в ИИ, и до получения отдачи нужно время», — сказала Ли.

Топ-менеджер добавила, что BYD может использовать для продажи роботов свою глобальную дилерскую сеть. Конкретных сроков запуска серийного производства Ли не назвала.

Tesla тем временем продолжает продвигать собственный проект Optimus, но до коммерческого запуска он пока не дошел. В апреле президент Tesla в Китае Аллан Ван Хао допустил, что шанхайская Gigafactory в перспективе может выпускать роботов-гуманоидов. Это укладывается в стратегию Илона Маска по превращению Tesla в игрока рынка «физического ИИ». Производственный план и сроки по этому направлению у компании остаются неопределенными.

Конкуренция в робототехнике развивается вместе с технологическим противостоянием Китая и США. Роботехника, наряду с полупроводниками и ИИ-системами, все чаще фигурирует в дискуссиях об экспортных ограничениях и технологическом суверенитете. Аналитики считают, что Китай получает преимущество за счет производственной базы для ключевых компонентов — электродвигателей, редукторов и датчиков.

Переход автопроизводителей в робототехнику опирается на уже накопленный технологический опыт. Системы компьютерного зрения, алгоритмы балансировки и навигации в меняющейся среде частично пересекаются с технологиями автономного вождения. Поэтому компаниям, которые уже разрабатывают беспилотные автомобили, проще выйти в этот сегмент, чем традиционным производителям промышленных роботов.

По оценке Goldman Sachs, глобальный рынок гуманоидных роботов может достичь $38 млрд к 2035 году. При этом прогнозы по сегменту сильно различаются, поскольку многое зависит от того, как быстро такие роботы перейдут от демонстраций к массовому использованию.

Ни один из главных участников гонки — ни Tesla, ни BYD, ни Xpeng — пока не вышел на полноценное серийное производство роботов для конечного потребителя. Но сама активность в этом направлении уже влияет на восприятие компаний инвесторами. Рынок видит в робототехнике следующий крупный проект китайского автопрома после электромобилей, поэтому публичные заявления топ-менеджеров работают не только как технологические анонсы, но и как сигнал для инвесторов.

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