Китайские компании, расширившие присутствие на российском рынке в последние годы, сталкиваются с трудностями при продаже продукции, что приводит к накоплению запасов и необходимости в дополнительных складах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Об этом свидетельствует сделка по аренде почти 8 тыс. кв. м в логопарке «Борисовский» в подмосковном Подольске официальным дистрибутором производителя спецтехники XCMG — ООО «Сюйгун Ру». Годовые расходы, по разным оценкам, составляют в 85–122 млн руб.

Как считает партнер SBS Consulting Дмитрий Бабанский, аренда таких площадей вызвана затовариванием рынка спецтехники. Основная причина — кризис в жилищном строительстве после отмены программы массовой льготной ипотеки летом 2024 года, что привело к сокращению объемов новостроек и спроса на технику. Собеседники на рынке подчеркивают, что уровень запасов столь высок, что их хватит более чем на год.

Финансовые показатели ООО «Сюйгун Ру» подтверждают тенденцию: в 2024 году чистая прибыль компании упала на 52%, до 1,2 млрд руб., а выручка — на 19%, до 43,6 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные СПАРК.

Аналогичные проблемы наблюдаются в автомобильной отрасли. На начало года на складах дистрибуторов скопилось около 700 тыс. легковых автомобилей — вдвое больше, чем годом ранее. Это побудило бренд Haval арендовать дополнительные 42 тыс. кв. м в индустриальном парке «Клин» в Подмосковье. В целом, по подсчетам NF Group, в первом полугодии доля производственных компаний в сделках по аренде складов достигла 29%, что на 20 п. п. выше, чем год назад.