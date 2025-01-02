Хакеры, предположительно связанные с правительством Китая, атаковали подразделение Минфина США, занимающееся вопросами экономических санкций, сообщила газета Washington Post. Злоумышленники взломали Управление по контролю за иностранными активами и Управление финансовых исследований, а также офис министра финансов США Джанет Йеллен.

Ранее на этой неделе министерство сообщило законодателям, что хакеры похитили несекретные документы в ходе «крупного инцидента», однако, не уточнило, какие именно отделы пострадали.

Лю Пэнъюй, пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне, заявил, что «иррациональное» заявление США «не имеет под собой никаких фактов» и представляет собой «клеветнические нападки» на Пекин.

Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что главной сферой интересов китайского правительства является информация о компаниях, в отношении которых правительство США может рассмотреть возможность введения финансовых санкций.

Китайские компании, физические и юридические лица часто становятся объектом санкций, которые Вашингтон использует в качестве ключевого инструмента своей внешней политики в отношении Пекина. В прошлом месяце Йеллен заявила, что Вашингтон не исключает введения санкций против китайских банков.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не против, чтобы TikTok продолжил работу в США хотя бы еще некоторое время. Напомним, что постановление о запрете социальной медиаплатформы было принято подавляющим большинством голосов в Сенате, и должно вступить в силу 19 января.