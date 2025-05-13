Китайские технологические гиганты Huawei и UBTech Robotics заключили соглашение о совместной разработке гуманоидных роботов, предназначенных для промышленных, бытовых и других сценариев, сообщает The South China Morning Post (SCMP). Сделка направлена на ускорение перехода от лабораторных разработок к массовому применению гуманоидных роботов.

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Партнерство включает создание «умных» фабрик с использованием роботов и разработку двуногих или колесных сервисных роботов для домашнего использования. Huawei также поможет UBTech открыть инновационный центр, сосредоточенный на «воплощенном (embodied) интеллекте» — форме ИИ, интегрирующей когнитивные процессы в физическое тело.

Сотрудничество опирается на сильные стороны Huawei в разработке процессоров Ascend и Kunpeng, а также технологий облачных вычислений и больших ИИ-моделей. Партнерство укрепляет позиции Huawei в быстрорастущем секторе робототехники Китая, рынок которого, по прогнозам LeaderRobot, удвоится в 2025 году до 5,3 млрд юаней ($732 млн).

По данным компании TrendForce, шесть из 11 китайских производителей гуманоидных роботов намерены выпустить более 1 тыс. единиц в этом году. В марте о подобных планах заявил гендиректор UBTech Чжоу Цзянь.