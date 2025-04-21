Новые экспортные ограничения США на поставки чипов Nvidia для искусственного интеллекта (ИИ) в Китай, введенные в апреле 2025 года, усиливают позиции китайских компаний, которые наращивают производство собственных чипов. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на экспертов. Например, Huawei планирует начать массовые поставки своего усовершенствованного чипа 910C уже в мае, пишет «Рейтер» со ссылкой на источники.

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Новые правила, введенные в начале апреля, требуют от Nvidia получения лицензии для экспорта своего чипа H20, разработанного специально для китайского рынка в соответствии с предыдущими ограничениями. В американской компании уже заявили о риске понести квартальные убытки в размере $5,5 млрд из-за этого решения.

Аналитики отмечают, что в краткосрочной перспективе китайские компании могут использовать запасы чипов Nvidia, но в средне- и долгосрочной перспективе успех будет зависеть от прогресса местных разработок.

Ограничения создают возможности для роста спроса на продукцию местных игроков, полагает заместитель директора Counterpoint Research Брэди Ван. «Несколько китайских компаний производят чипы, конкурирующие с Nvidia», — считает он.

Так, акции Cambricon Technologies, частично принадлежащей государству, выросли более чем на 10% за последние пять дней торгов после сообщений об ограничениях и на 400% за последний год.

Huawei готовит новый ИИ-чип к массовым поставкам

На фоне ограничений Huawei готовится к массовым поставкам своего нового ИИ-чипа Ascend 910C. Ранее The Wall Street Journal сообщила о желании китайских технологических гигантов, включая ByteDance и Baidu, получить этот графический процессор.

Чип позиционируется как альтернатива H20, сравнимая по производительности с H100 тоже от Nvidia. Он призван снизить зависимость Китая от американских технологий.

Однако, согласно отчету SemiAnalysis, Ascend 910C остается «глобальным чипом», использующим компоненты из Южной Кореи, Тайваня, а также оборудование из США, Нидерландов и Японии. Таким образом, экспортные ограничения США пока не полностью блокируют доступ Китая к передовым технологиям.

«Ограничения на H20 фактически подталкивают китайских клиентов Nvidia к чипам Huawei», — считает инвестиционный директор White Oak Capital Partners Нори Чиу. По его мнению, рост клиентской базы ускорит развитие архитектуры и программных возможностей чипов Huawei.