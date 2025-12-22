Два китайских лидера в области генеративного искусственного интеллекта, MiniMax и Zhipu AI, впервые раскрыли детали своего бизнеса в документах для листинга на Гонконгской бирже. Их история — это рассказ о масштабных амбициях, жесткой конкуренции и пока еще скромных доходах по сравнению с западными коллегами из OpenAI и Anthropic, пишет Bloomberg.

Freepik

Обе компании, поддержанные такими гигантами, как Alibaba и Tencent, стали главными победителями в так называемой «Битве ста моделей» — беспощадной ценовой войне среди китайских ИИ-стартапов. Теперь они готовятся к IPO, которое может принести каждой сотни миллионов долларов и сделать их первыми в Китае публичными компаниями в сфере генеративного ИИ.

Несмотря на схожие цели, их бизнес-модели различаются. Zhipu AI, основанная выходцами из элитного Университета Цинхуа, фокусируется на создании передовых базовых моделей и разработке индивидуальных ИИ-решений для правительственных и корпоративных клиентов.

MiniMax, напротив, с самого начала ориентировалась на глобальный потребительский рынок, запуская такие продукты, как ИИ-помощники и инструменты для редактирования видео.

Прочитайте также Китайская Zhipu представила мощнейшую открытую ИИ-модель, превосходящую закрытые западные аналоги

Финансовые показатели демонстрируют, насколько молоды эти компании: в 2024 году выручка Zhipu AI составила около $44,4 млн, а MiniMax — $30,5 млн. Это лишь крошечная доля от предполагаемых $13 млрд годовой выручки OpenAI или $9 млрд у Anthropic. Однако и оценка китайских стартапов значительно ниже — около $4 млрд каждый, что отражает как более раннюю стадию развития, так и специфику местного рынка.

Предстоящие IPO станут не только проверкой доверия инвесторов к китайскому ИИ, но и важным этапом в трансформации этих технологических «чемпионов» из амбициозных стартапов в зрелых публичных игроков с глобальными перспективами.