Китайская компания Zhipu AI выпустила новое семейство языковых моделей с открытым исходным кодом — GLM-4.5. Новые модели показывают высокую производительность в логических рассуждениях, программировании и агентных задачах.

Solen Feyissa/Unsplash

Семейство включает три модели: стандартную GLM-4.5, облегченную GLM-4.5-Air и мультимодальную GLM-4.5V, способную анализировать изображения и видео. В качестве демонстрации возможностей Zhipu AI показала, как модель по одному промпту генерирует играбельную версию игры Flappy Bird, создает презентации с поиском информации в интернете и разрабатывает полноценные веб-приложения.

Главное преимущество новых моделей — эффективность. GLM-4.5 использует вдвое меньше параметров, чем конкурент Deepseek-R1, и втрое меньше, чем Kimi K2, но при этом показывает сравнимую или даже лучшую производительность. В тестах по 12 различным показателям GLM-4.5 заняла третье место в общем зачете и второе — в задачах для автономных агентов, опередив даже Claude Opus 4 в тестах по веб-навигации.

Zhipu AI, основанная профессорами из Университета Цинхуа, становится одним из лидеров китайского ИИ-рынка. Компания, оцениваемая более чем в $5 млрд, уже привлекла инвестиции от таких гигантов, как Alibaba, Tencent и Xiaomi, и готовится к IPO. Предоставляя мощные модели с открытым кодом, Zhipu AI планирует построить вокруг себя сильную экосистему разработчиков.

Ранее китайский техногигант Tencent выпустил ИИ-агента СodeBuddy, который автоматизирует разработку и программирование приложений.

