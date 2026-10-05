Китайские разработчики искусственного интеллекта за последние месяцы заметно приблизились к американским конкурентам. По данным Bloomberg Intelligence, лучшие китайские модели теперь отстают от американских примерно на 3% по результатам бенчмарков, которые используют аналитики. В мае разрыв составлял около 9%, а ранее в этом году — около 15%.

Getty Images, Unsplash

Одним из факторов сближения стал выпуск в сентябре модели DeepSeek V4.1 Flash. В сентябрьском рейтинге LiveBench она заняла шестое место в мире и стала самой высоко оцененной китайской моделью. Ее результат составил 81,1 балла против 83,4 балла у лучшей модели Anthropic. По оценке Bloomberg Intelligence, производительность DeepSeek V4.1 Flash сопоставима с ведущими системами Anthropic и OpenAI.

При этом о полном равенстве Китая и США говорить пока рано. В топ-15 LiveBench вошли только три китайские модели. Кроме того, результаты ИИ-моделей могут заметно различаться в зависимости от используемых тестов и конкретных задач.

Прогресс китайских разработчиков Bloomberg Intelligence связывает, в частности, с ростом экспертизы в области искусственного интеллекта и оптимизацией моделей под отечественное оборудование. Параллельно Китай развивает собственную ИИ-инфраструктуру. В конце сентября DeepSeek объявила о сотрудничестве с Huawei по созданию программных инструментов для ИИ-чипов Ascend и открыла исходный код части программной инфраструктуры для этой платформы.

Читайте также Китай ограничил выезд из страны топам ИИ-индустрии

Сама DeepSeek также делает ставку на эффективность своих моделей. Компания заявляет, что V4.1 Flash требует в четыре раза меньше HBM и в восемь раз меньше SSD-хранилища для KV-кэша по сравнению с предыдущим поколением.

При этом независимые оценки показывают более сложную картину. В апреле 2026 года Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) оценивал DeepSeek V4 Pro и пришел к выводу, что по совокупности возможностей модель отставала от передовых американских систем примерно на восемь месяцев. Одновременно V4 оказалась экономичнее GPT-5.4 mini на пяти из семи проверенных NIST бенчмарков.

Таким образом, китайские ИИ-модели действительно быстро сокращают разрыв с американскими по ряду показателей, однако результаты зависят от конкретного тестирования. Последняя оценка Bloomberg Intelligence показывает прежде всего существенное сокращение разрыва, а не полное технологическое равенство Китая и США.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.