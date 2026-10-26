Китайская модель Seedance 2.0 Pro от ByteDance заняла первое место по качеству генерации видео в исследовании Гонконгского университета, опередив американские Google Veo 3.1 и OpenAI Sora 2 Pro. Однако в вопросах безопасности у нее нашлись более сильные конкуренты.

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Исследователи оценили более десяти популярных ИИ-моделей по шести параметрам: визуальной согласованности, физической реалистичности, эстетике, точности выполнения инструкций, качеству звука и синхронизации аудио с изображением.

Seedance 2.0 Pro набрала 3,84 балла из 5 за качество видео. Для сравнения, Google Veo 3.1 получила 3,47 балла, а Sora 2 Pro — 3,27. С учетом звука результаты составили 3,86, 3,51 и 3,35 балла соответственно. Китайская модель заняла первое место по всем шести параметрам оценки генерации контента.

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При этом результаты проверки безопасности оказались другими. Seedance 2.0 Pro заняла в этой категории лишь шестое место. Специалисты проверяли, как модели реагируют на запросы, связанные с дезинформацией, насилием, дискриминацией, незаконными действиями и нарушением авторских прав. Некоторые системы все еще могли создавать нежелательный контент в ответ на потенциально опасные запросы.

Первое место по безопасности заняла другая китайская модель — Hailuo-2.3. При этом по качеству генерации видео она оказалась лишь на девятой позиции. Результаты показывают, что способность создавать реалистичные ролики и умение ограничивать опасный контент не всегда идут рука об руку.

Исследование провела лаборатория оценки искусственного интеллекта Школы бизнеса Гонконгского университета под руководством профессора Джека Цзяна. Его результаты подчеркивают, что конкуренция между разработчиками ИИ определяется не только реалистичностью видео, но и точностью выполнения запросов и эффективностью защитных механизмов.

Между тем ИИ уже активно внедряется в китайскую индустрию коротких сериалов. Согласно данным, приведенным в исследовании, за первые восемь месяцев 2026 года в материковом Китае выпустили около 430 тыс. микродрам, а более 90% новых проектов использовали генеративный ИИ.

Таким образом, исследование выявило сразу две тенденции: китайские разработчики добиваются высоких результатов в генерации видео, но качество защитных механизмов по-прежнему различается от модели к модели. При этом результаты конкретного тестирования не означают, что все китайские ИИ-модели превосходят американские по качеству.

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