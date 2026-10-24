Китайская Moonshot AI 23 октября представила Kimi K3.1 Pro — первую модель новой серии K3.1 с контекстным окнос 1 млн токенов. Она создана на основе июльской K3 и рассчитана на генерацию кода, 3D-моделирование и финансовые задачи. Модель доступна в Kimi.ai, мобильных приложениях, Kimi Work, Kimi Code и по API. Вскоре компания обещает опубликовать исходный код модели.
В программировании Moonshot сравнивает модель с американскими аналогами. В тесте Terminal-Bench 4.0 K3.1 Pro набрала 65,7% против 58,2% у GPT-6 Astra и 66,4% у Claude Opus 5.5. Компания утверждает, что модель собирает игры и веб-страницы на Unity, Unreal Engine, Godot и Three.js. Все результаты получены самой Moonshot и независимо не проверены.
Для 3D-работ заявлена генерация моделей по тексту, наброску или изображению и написание скриптов для Blender и CAD-систем. Сервис 3D Make в приложении Kimi позволяет править модели онлайн и выгружать их для 3D-печати.
Есть и функции для корпоративных клиентов и малого бизнеса. В частности, новая модель может разбирать отчеты и PDF-документы, сверять данные между ними, создавать финансовые модели и таблицы, готовить исследования со ссылками на источники. По внутренним тестам компании, на таких задачах нейросеть работает на уровне Claude Opus 5.5 и Fable 5.1.
Разработчики также заявили, что в новой версии число ложных утверждений при подготовке отчетов сократилось почти втрое. Тем не менее, Moonshot все равно рекомендует тщательно проверять выводы модели.
Для открытого релиза Moonshot намеренно ослабила модель в поиске уязвимостей: убрала из обучающих данных материалы о кибератаках. По оценке компании, из-за этого модель уступает закрытым системам в таких задачах.
По стоимости при использовании через API модель K3.1 Pro заметно дешевле передовых нейросетей Anthropic и OpenAI — она обойдется в $2 за 1 млн входящих и $10 за 1 млн выходящих токенов без доплаты за длинный контекст. Для сравнения, модель Fable 5.1 стоит $10 за 1 млн входящих и $50 за 1 млн выходящих токенов.
Открытые веса можно запустить на собственных серверах и не передавать данные внешнему провайдеру, а клиентам API доступен режим без хранения данных. В США такие модели уже применяют: Coinbase, по словам ее гендиректора, вдвое сократила расходы на ИИ после перехода на Kimi и GLM, а DoorDash передает Kimi часть простых задач.
Рост интереса к китайским моделям сопровождается политическим спором. После выхода модели Kimi K3 16 июля капитализация Nvidia, по данным Fortune, снизилась почти на $600 млрд. Тогда же Белый дом обвинил Moonshot в использовании чипов Nvidia, на которые распространяется запрет, и в обучении своей нейросети на ответах модели Anthropic.
Конгресс США проверяет применение китайских моделей в Airbnb и Cursor. В американском бизнесе мнения разделились: Nvidia, Microsoft и Google выступили за открытые модели, а Anthropic призывает к жесткому регулированию.
Пекин тоже ужесточает правила. С 16 октября для экспорта ряда ИИ-технологий действует обязательная регистрация. Это касается в том числе нейросетей с открытыми весами. Ранее опубликованные веса, включая K3, задним числом не затрагиваются, как и модели, доступные только через API. Будет ли новый режим распространяться на веса K3.1 Pro, неизвестно.
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