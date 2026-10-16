Китайские миллионеры и миллиардеры пересматривают способы хранения своих состояний на фоне усиления налогового контроля. Одни продают пакеты акций, другие закрывают офшорные трасты, а некоторые меняют статус проживания. Причина — новые требования Пекина к налогообложению доходов, полученных за пределами страны, сообщает Reuters.

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Власти Китая усиливают контроль за капиталом, размещенным за рубежом, и намерены добиться более полного сбора налогов с состоятельных граждан. На этом фоне инвесторы пытаются определить размер будущих выплат и понять, как новые правила отразятся на их активах.

Налоговые счета на миллиарды юаней

В конце июля китайские власти обозначили 22 октября крайним сроком для декларирования доходов, связанных с офшорными трастами. Для определенных видов такой прибыли предусмотрена налоговая ставка в размере 20%.

В зоне повышенного риска оказались основатели компаний из Китая, чьи акции торгуются на биржах Гонконга и США. В предыдущие годы многие из них использовали зарубежные трасты для владения акциями и продажи своих долей. Особенно активно такие сделки проходили с 2014 по 2020 год, когда стоимость ряда компаний была высокой.

Теперь предпринимателям приходится оценивать возможные налоговые обязательства по этим операциям. По словам Оскара Лю, главы инвестиционной компании JLT Legacy Group, в отдельных случаях речь может идти о суммах от нескольких миллионов до сотен миллионов и даже миллиардов юаней.

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Продажи акций и кредиты на уплату налогов

Необходимость найти средства для расчетов с государством уже влияет на инвестиционные решения богатых семей. По данным источников Reuters, один из семейных офисов технологического миллиардера настолько сосредоточился на налоговых расчетах, что они стали отнимать больше времени, чем управление инвестициями. В этой структуре также решили продать примерно половину портфеля акций.

Ситуацию осложняет то, что снижение рыночной стоимости активов не всегда уменьшает сумму налога, которую необходимо заплатить. Некоторые предприниматели, получавшие значительные дивиденды в предыдущие годы, теперь испытывают финансовые трудности. Особенно уязвимыми оказались представители строительного сектора на фоне затяжного кризиса недвижимости.

Часть владельцев капитала ищет дополнительные источники ликвидности. По словам частного банкира, работающего с состоятельными клиентами, некоторые международные банки предоставляют им кредиты для уплаты налогов. Обеспечением по таким займам становятся акции компаний, принадлежащих самим заемщикам.

Офшорные структуры пересматривают

Новые требования заставляют богатые семьи менять не только инвестиционные портфели, но и способы владения имуществом. Некоторые закрывают трасты, созданные совсем недавно, другие пересматривают распределение активов между членами семьи и различными юрисдикциями.

По сведениям источников Reuters, отдельные состоятельные граждане также меняют свой статус проживания, рассчитывая уменьшить риски, связанные с налоговыми претензиями китайских властей.

Масштаб потенциального влияния новых мер значителен. Boston Consulting Group оценивает объем офшорных активов Китая примерно в $1,7 трлн. Зарубежные трасты в последние годы стали востребованным инструментом среди крупных акционеров китайских компаний, особенно тех, чьи бумаги обращаются на иностранных биржах.

Налоговые органы ищут владельцев зарубежных состояний

Параллельно с изменением правил Пекин расширяет работу по выявлению потенциальных налогоплательщиков. По информации источников Reuters, Государственное налоговое управление поручило сотрудникам искать владельцев офшорных трастов, которые могут быть обязаны уплачивать налоги с соответствующих доходов.

Для этого используются сведения из рейтинга богатейших людей Hurun, корпоративная отчетность и другие общедоступные источники. В отдельных регионах, где проживает много состоятельных предпринимателей, созданы специальные группы для сбора информации и взыскания задолженностей.

Ужесточение контроля происходит в непростой для китайской экономики период. Слабый внутренний спрос и затянувшиеся проблемы на рынке недвижимости усиливают давление на государственные финансы. Дополнительные налоговые поступления становятся одним из способов укрепить доходную часть бюджета.

Предприниматели не понимают, сколько придется заплатить

Несмотря на приближение установленного срока, применение новых правил остается не до конца понятным даже для юристов и финансовых консультантов. Споры вызывает период, за который могут начисляться налоги, а также возможность распространения требований на доходы, полученные несколько лет назад.

Отдельный вопрос — определение налоговой ответственности. В правилах используется понятие «основной экономический интерес» налогоплательщика, связанный с Китаем. Оно не сводится исключительно к гражданству или месту физического проживания, поэтому в конкретных ситуациях возможны разные трактовки.

По словам консультантов, порядок взыскания платежей может различаться от города к городу. При этом состоятельные инвесторы пока не уверены, насколько далеко в прошлое налоговые органы смогут распространить свои требования в отношении дивидендов и прибыли от продажи акций.

Неопределенность уже сказывается на инвестиционной активности: некоторые владельцы капитала предпочитают отложить новые вложения до прояснения ситуации.

В результате налоговая реформа заставляет китайских богачей решать сразу две задачи — готовиться к потенциально крупным выплатам и искать способы перестроить управление зарубежными состояниями. Для властей же это очередной шаг к усилению контроля над капиталом, который долгое время оставался за пределами страны.

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