В Пекине прошел второй полумарафон, на котором десятки китайских человекоподобных роботов показали впечатляющие навыки автономной навигации и удивительную скорость.

Машины вышли на старт вместе с 12 тыс. бегунов-людей и обогнали профессиональных легкоатлетов более чем на 10 минут. Для безопасности как техники, так и соревнующихся людей роботы передвигались по выделенным параллельным дорожкам.

Триумфатором забега стал автономный робот, разработанный китайским брендом смартфонов Honor. Он преодолел дистанцию в 21 км за 50 минут и 26 секунд.

Этот результат оказался на несколько минут лучше действующего мирового рекорда среди людей, установленного угандийским бегуном Джейкобом Киплимо, который с марта 2026 года составляет 57 минут 20 секунд на полумарафоне. Второе и третье места на подиуме также уверенно заняли андроиды от компании Honor.

Инженер компании-победителя Ду Сяоди рассказал, что разработка механического чемпиона заняла около года. Робот получил ноги длиной до 95 сантиметров, в точности имитирующие шаг элитных бегунов, а также передовую систему жидкостного охлаждения, позаимствованную у современных флагманских смартфонов.

Эксперты отмечают, что технологический скачок оказался колоссальным: если в прошлом году большинство роботов даже не смогли финишировать, то сегодня они демонстрируют тотальное превосходство над человеком.

В прошлом году прошел первый такой забег, тогда около двадцати двуногих роботов разных размеров и конструкций преодолели дистанцию в 21,1 км при поддержке команд навигаторов, операторов и инженеров.

Угадайте, кто тогда победил? Неправильно, человек. Победителем среди роботов же стал Sky Project Ultra (также известный как Tien Kung Ultra) от команды Tien Kung, финишировавший за 2 часа 40 минут 42 секунды. Это как живой бегун-любитель, который преодолевает полумарафон за 2–2,5 часа.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.