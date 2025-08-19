Андроиды компаний Unitree Robotics и X-Humanoid стали победителями по количеству медалей среди 500 участников первых Всемирных игр гуманоидных роботов, сообщает South China Morning Post.

2025 World Humanoid Robot Games

Машины компании Unitree завоевали в общей сложности 11 медалей, четыре из которых золотые: роботы фирмы H1 забрали золото в беге на 400 м, забеге на 1,5 тыс. м, беге на 100 м с препятствиями и спринтерская эстафета 4×100 м.

В свою очередь боты компании X-Humanoid, известной как Пекинский инновационный центр роботов-гуманоидов, взяли 10 медалей, в том числе две золотые. Ее роботы участвовали в забеге на 100 м и в особом соревновании по обработке материалов, созданном для имитации реальной работы на производстве.

На соревнованиях также тестировании такие навыки андроидов, как способность принимать решения, удерживать баланс и взаимодействовать друг с другом. Ожидается, что все эти навыки позже будут применяться в технологиях для предприятий и для дома.

В воскресенье в Пекине завершились первые Всемирные игры гуманоидных роботов, в которых более 500 роботов из 16 стран соревновались за первенство в различных дисциплинах: от игры в футбол до сортировки лекарств. Мероприятие проходило на Национальном конькобежном стадионе, построенном для зимней Олимпиады 2022 года.