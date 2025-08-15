В Пекине стартовали первые в истории Всемирные игры гуманоидных роботов, в которых принимают участие более 500 андроидов из 16 стран. Это не просто спортивное соревнование, а мощная демонстрация технологических амбиций Китая.

World Humanoid Robot Games

Сотни команд соревнуются за медали в различных дисциплинах: от традиционных видов спорта, таких как бег с барьерами, баскетбол и кунг-фу, до практических задач, вроде уборки и сортировки лекарств. Мероприятие проходит на Национальном конькобежном стадионе, построенном для зимней Олимпиады 2022 года.

Несмотря на то, что роботы часто демонстрируют неуклюжесть и падают, особенно в командных видах, вроде футбола, в некоторых дисциплинах они показывают впечатляющие результаты. Например, в беге на 1,5 км роботы китайского стартапа Unitree обошли всех конкурентов — модель H1 смогла завершить дистанцию за 6 минут 34 секунды (рекорд для человека в этой дисциплине — порядка 3,5 минуты). Организаторы отмечают, что игры предоставляют ценные данные для разработки роботов для практических применений, например на заводах.

Всемирные игры гуманоидных роботов — центральный элемент национальной стратегии Китая по достижению лидерства в робототехнике. Правительство активно поддерживает отрасль, стремясь продемонстрировать свою компетентность и глобальную конкурентоспособность. Мероприятие привлекает огромное общественное внимание и способствует популяризации технологий среди молодежи.

Ранее в Китае прошел первый турнир по боксу среди андроидов.

