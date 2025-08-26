Китайские крупные компании, специализирующиеся на производстве гуманоидных роботов, встраивают им «роботизированный мозг», разработанный американской компанией Nvidia. По данным South China Morning Post, новая технология значительно улучшит навыки роботов и позволит им взаимодействовать с людьми в режиме реального времени.

NVIDIA Jetson Thor/nvidia.com

Китайские техногиганты Unitree Robotics, AgiBot, Galbot, Engine AI и UBTech Robotics первыми внедрили в своих роботов новейшую разработку от Nvidia, благодаря которой они стали двигаться более естественно, быстрее принимать решения и получили больше независимости в действиях.

В понедельник компания Nvidia представила новые «мозги» для роботов — системы Jetson AGX Thor Developer Kit и модули Jetson T5000 и Jetson T4000. Их можно встроить в роботов, которые используются в промышленности, логистике, медицине, сельском хозяйстве и торговле.

«Jetson Thor является огромным скачком в вычислительной мощности, позволяя роботам двигаться более свободно, быстрее принимать решения и достигать более высокого уровня автономности», — сказал основатель и главный исполнительный директор Unitree Ван Синсин.

Как отмечает источник, последняя разработка Nvidia для китайских производителей роботов демонстрирует приверженность американского производителя чипов рынку материкового Китая, несмотря на напряженную конкуренцию между двумя странами.