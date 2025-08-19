Американская компания Nvidia разрабатывает новый ИИ-чип для Китая на основе архитектуры Blackwell, который окажется мощнее модели H20, разрешенной к продаже в этой стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Новый чип, предварительно обозначенный как B30A, обеспечит примерно половину вычислительной мощности флагманских моделей Nvidia.

По данным источников, в нем сохранятся память с высокой пропускной способностью и технология NVLink для быстрой передачи данных между процессорами — элементы, уже присутствующие в H20 на базе более старой архитектуры Hopper.

Образцы планируют передать китайским клиентам для тестирования уже в сентябре 2025 года, хотя одобрение властей США не гарантировано на фоне опасений по поводу доступа Китая к передовым технологиям ИИ.

Параллельно Nvidia готовит другой чип на базе Blackwell для задач ИИ-инференса — RTX6000D, с ценой ниже H20 и характеристиками ниже порогов экспортных ограничений. Небольшие партии также планируют поставить в Китай в сентябре 2025 года, рассказали агентству источники.

В прошлом финансовом году на Китай пришлось 13% выручки Nvidia. Компания получила разрешение на возобновление продаж H20 только в июле 2025 года, после приостановки в апреле из-за новых правил. CМИ сообщали, что Nvidia и AMD договорились перечислять правительству США 15% выручки от продаж чипов для искусственного интеллекта в Китае в обмен на экспортные лицензии. В ответ Китай рекомендовал компаниям отказаться от ИИ-чипов Nvidia H20.