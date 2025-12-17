OpenAI, создатель революционного ChatGPT, ведет предварительные переговоры о стратегическом альянсе с Amazon. Речь идет не просто о сотрудничестве — обсуждается привлечение более $10 млрд инвестиций и, что важнее, интеграция специализированных чипов Amazon Trainium в инфраструктуру OpenAI, пишет Bloomberg.

Потенциальная сделка — дерзкая попытка Amazon бросить вызов Nvidia, практически монополизировавшей рынок высокопроизводительных процессоров для ИИ.

Если переговоры увенчаются успехом, Amazon сможет предложить OpenAI и другим гигантам отрасли мощную альтернативу: чипы, оптимизированные для машинного обучения.

Для OpenAI такой альянс открывает доступ к практически безграничным вычислительным ресурсам на выгодных для компании условиях, что может подстегнуть разработку следующих поколений ИИ.

Инсайдеры предполагают, что это партнерство способно увеличить и без того астрономическую оценку компании, которая в прошлом году достигла $500 млрд, сделав ее самым дорогим стартапом в истории.

Переговоры разворачиваются на фоне уже существующего соглашения: всего месяц назад OpenAI и Amazon Web Services объявили о семилетней сделке на $38 млрд по аренде облачных мощностей. Новый этап сотрудничества выглядит как качественный скачок — от аренды инфраструктуры к глубокой технологической интеграции.

Этот шаг резко обостряет конкуренцию на облачном рынке. Microsoft, давний партнер и инвестор OpenAI с долей в 27%, теперь может увидеть в Amazon не просто конкурента, а прямого соперника в борьбе за влияние над ключевым игроком в сфере ИИ. Битва титанов за будущее искусственного интеллекта выходит на новый уровень, где ставкой становятся не только деньги, но и контроль над критически важными технологиями.