На Wildberries заработал новый раздел «Находки из Китая», который развивает «AliExpress СНГ». Через него пользователям стали доступны товары китайских продавцов наряду с продукцией российских поставщиков. Тестирование формата стартовало весной и охватывает Россию и страны СНГ.

Photo by CardMapr.nl on Unsplash

Запуск витрины стал очередным этапом сотрудничества двух маркетплейсов. В компаниях рассчитывают за счет интеграции расширить ассортимент Wildberries миллионами новых товарных позиций без изменения условий для российских селлеров.

Параллельно партнеры продолжают объединять инфраструктуру. Часть покупателей уже использует WB Кошелек для оплаты заказов, а в дальнейшем клиенты AliExpress смогут получать покупки через сеть пунктов выдачи Wildberries. Сейчас доставку заказов обеспечивают «Почта России» и Cainiao.

Появление магазина AliExpress на крупнейшем российском маркетплейсе совпало с сообщениями о возможных изменениях в структуре собственности компании. Ранее на рынке появилась информация, что объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) может приобрести долю в «AliExpress Россия». По данным источников, обсуждение сделки продолжается несколько месяцев, однако официального подтверждения этой информации нет. Представители обеих сторон от комментариев отказались.

Читайте также Продавцы Wildberries пожаловались в ФАС из-за невыплат по сниженным комиссиям

Запуск новой витрины может быть связан с углублением взаимодействия между площадками. При этом часть продавцов опасается роста конкуренции со стороны китайских поставщиков. По их оценкам, увеличение числа зарубежных товаров может осложнить продвижение российских предложений внутри маркетплейса.

Интеграция происходит на фоне непростой ситуации для AliExpress на российском рынке.

Согласно данным Infoline, в 2024 году оборот площадки составил 200 млрд руб/, а в 2025-м практически не вырос. Одновременно Ozon Global впервые вышел в лидеры по объему трансграничной торговли, опередив AliExpress.



Юридическим оператором бизнеса остается ООО «Алибаба.ком (РУ)», акционерами которого через совместное предприятие выступают Alibaba Group, VK, USM International Limited и РФПИ. По итогам 2025 года выручка компании снизилась до 11,6 млрд руб., а финансовый результат сменился с прибыли на чистый убыток в размере 1,7 млрд руб.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.