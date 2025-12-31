Китайская технологическая компания ByteDance планирует значительно увеличить расходы на закупку чипов для искусственного интеллекта. Согласно данным источников South China Morning Post (SCMP), в 2026 году владелец TikTok намерен инвестировать около 100 миллиардов юаней ($14 млрд) в графические процессоры компании Nvidia.

Freepik

Этот бюджет, который может быть скорректирован, станет частью масштабного инвестиционного плана ByteDance в сферу искусственного интеллекта. Реализация закупок зависит от получения разрешения на поставки в Китай мощных чипов Nvidia H200, интерес к которым со стороны китайских технологических компаний остается высоким.

Параллельно с закупками иностранных решений ByteDance активно развивает собственные полупроводниковые разработки. Компания создала специализированное подразделение, в котором работает около тысячи сотрудников. По данным источников, это подразделение добилось прогресса в создании процессора, сопоставимого по производительности с чипом Nvidia H20, но с более низкой стоимостью.

Кроме того, ByteDance инвестирует в технологии памяти с высокой пропускной способностью, комбинируя внутренние разработки с участием в профильных стартапах. В сентябре 2025 года подразделение по разработке чипов было преобразовано в отдельную внутреннюю дочернюю компанию Picoheart, зарегистрированную в Сингапуре, что связано с растущей геополитической напряженностью.

Прочитайте также Владелец TikTok ByteDance инвестирует $23 млрд в развитие ИИ

Рост инвестиций обусловлен стремительным увеличением вычислительных потребностей компании. Чат-бот Doubao в декабре 2025 года обрабатывал более 50 триллионов токенов в день против 4 триллионов годом ранее. Облачная платформа Volcano Engine, ставшая эксклюзивным ИИ-партнером главного новогоднего телемоста Китая, насчитывает более 100 корпоративных клиентов.

Общий объем инвестиций ByteDance в искусственный интеллект в 2026 году, согласно отчёту Financial Times, может достичь 160 миллиардов юаней. При этом китайское правительство продолжает балансировать между ускорением развития ИИ и поддержкой отечественных производителей чипов, включая Cambricon Technologies и разработки Huawei.