Владелец TikTok, китайская компания ByteDance, планирует потратить на искусственный интеллект $23 млрд. Это на 6,5% больше, чем в этом году, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Igor Omilaev, Unsplash

Согласно данным, около половины инвестиций ByteDance будет направлено на покупку современных процессоров для ИИ. Основной сложностью для ByteDance и других крупных китайских техногигантов остаются трудности с получением чипов Nvidia из‑за американских экспортных ограничений.

Однако, если продажа менее мощного чипа Nvidia H200 будет разрешена, ByteDance готова разместить тестовый заказ на 20 тыс. таких процессоров. При полном снятии ограничений расходы компании в 2026 году могут стать еще выше.

Несмотря на крупные вложения, инвестиции ByteDance уступают расходам крупнейших американских технологических компаний — Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), отмечает Financial Times. Совокупность их инвестиций в центры обработки данных в 2025 году составила около $300 млрд.

В то же время компания OpenAI ведет предварительные переговоры о стратегическом партнерстве с Amazon. В рамках обсуждений речь идет не только о сотрудничестве, но и о возможном привлечении более $10 млрд инвестиций, а также о внедрении специализированных чипов Amazon Trainium в инфраструктуру OpenAI.