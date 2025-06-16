Китайский стартап Zhiyi Technology совершил революцию в мире моды с помощью искусственного интеллекта. Основанная в 2018 году в технологическом центре Ханчжоу компания помогает мировым брендам, включая Nike, Gap и Urban Revivo, прогнозировать будущие тренды и оптимизировать производство.

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Используя передовые алгоритмы, стартап анализирует огромные массивы данных о стилях и продажах с ведущих торговых площадок и социальных сетей по всему миру. Эта уникальная методология уже принесла впечатляющие результаты.

Например, китайский ритейлер Urban Revivo, сотрудничающий с Zhiyi Technology с 2020 года, смог повысить вероятность создания хитовых моделей на 5% и увеличить уровень продаж с 60% до 80% за три года партнерства.

Флагманский продукт компании под названием «Zhiyi» (что переводится как «Понимание одежды») непрерывно отслеживает модные тенденции на таких платформах как Taobao, Tmall, Douyin и RedNote. Для спортивного гиганта Nike система предоставляет углубленную аналитику, помогая определять перспективные цветовые решения для кроссовок и оптимальные дизайнерские подходы.

В 2022 году стартап начал международную экспансию, запустив специализированный сервис для китайских производителей, ориентированных на зарубежные рынки. На сегодняшний день около 10% клиентов компании базируются за пределами Китая, преимущественно в Японии и Южной Корее.

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Особого внимания заслуживают инновационные разработки стартапа. В 2023 году был представлен генеративный ИИ-инструмент Fashion Diffusion+, позволяющий дизайнерам создавать эскизы одежды с помощью текстовых запросов.

В ближайшее время компания планирует вывести этот продукт на международные рынки и представить новую разработку — ИИ-агента, способного выполнять сложные задачи по одному запросу.

Основатель компании Чжэн Цзэю, имеющий опыт работы в Google и образование Carnegie Mellon University, отмечает стремительный рост спроса на ИИ-решения в модной индустрии. По его словам, количество изображений, генерируемых их системой, ежемесячно увеличивается на 50%.

На фоне активной государственной поддержки искусственного интеллекта в Китае, где ожидается, что к 2030 году объем рынка достигнет 5,6 трлн юаней, успех Zhiyi Technology наглядно демонстрирует, как передовые технологии трансформируют традиционные отрасли экономики.