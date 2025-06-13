Компания Mattel, известная как создатель популярных брендов Barbie, Hot Wheels и Fisher-Price, объявила о стратегическом партнерстве с OpenAI. Это сотрудничество направлено на интеграцию генеративного искусственного интеллекта в процессы разработки игрушек, создания медиаконтента и цифровых продуктов.

Фото: Якуб Пожицкий/NurPhoto

В рамках партнерства Mattel получит доступ к передовым технологиям OpenAI, включая корпоративную версию ChatGPT. Эти инструменты будут использоваться для оптимизации процессов разработки продукции, генерации творческих концепций и ускорения создания контента.

Первый совместный продукт с элементами ИИ ожидается уже в текущем году. При этом компании особо подчеркивают приверженность принципам безопасного и ответственного использования новых технологий, уделяя особое внимание защите данных пользователей и этическим аспектам применения ИИ.

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Эксперты отмечают, что это сотрудничество открывает перед Mattel значительные перспективы для инноваций. ИИ может быть использован для создания принципиально новых типов интерактивных игрушек, персонализированных игровых решений и ускоренного производства медиаконтента.

При этом, Mattel сохраняет полный контроль над своими интеллектуальными активами, не передавая прав на бренды технологическому партнеру.

Это сотрудничество знаменует новый этап в развитии индустрии игрушек, где традиционные продукты получат цифровое дополнение, а креативные процессы выйдут на качественно новый уровень благодаря интеграции передовых технологий искусственного интеллекта.