Китайский робототехнический стартап AgiBot заключил крупную сделку на поставку почти 100 роботов производителю автозапчастей Fulin Precision. Этот контракт свидетельствует об ускорении коммерческого внедрения роботов в промышленность Китая. Сделка решает проблему нехватки рабочей силы для выполнения монотонных и физически тяжелых задач, повышая эффективность производства.

AgiBot

Шанхайский стартап, основанный в 2023 году, развернет на заводах Fulin Precision своих колесных двуруких роботов A2-W. Эти машины предназначены для таких задач, как погрузка, разгрузка и транспортировка материалов. В ходе демонстрации в июле один робот смог за одну смену выполнить месячную норму производственной линии.

В рамках полного развертывания роботы будут доставлять сырье для производства 500 единиц продукции за смену, выполняя при этом почти 10 тыс. операций по перемещению коробок. Это позволит освободить людей от повторяющихся задач, которые часто приводят к травмам, и перевести их на более высококвалифицированную работу.

Для AgiBot эта сделка — важное подтверждение востребованности их технологий. Растущая клиентская база компании отражает повышенный интерес китайских предприятий к интеллектуальным машинам.

Этот контракт является ярким примером того, как молодые стартапы могут быстро находить применение своим разработкам на огромном внутреннем рынке Китая. Успешное внедрение 100 роботов на заводах Fulin Precision станет для AgiBot мощной рекламой и откроет двери для новых, еще более крупных заказов в автомобильной и других отраслях промышленности.