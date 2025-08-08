На стройплощадке в Германии прошел успешное испытание робот-каменщик, разработанный Техническим университетом Мюнхена. Вместо полной замены рабочих, робот выступает в роли высокоточного помощника и призван «расширить возможности мастеров».

TUM

В ходе эксперимента робот совместно с тремя учениками-каменщиками строил «климатически оптимизированную стену». Роботизированная рука, установленная на мобильной платформе, укладывала кирпичи с точностью, недоступной человеку. Робот использовал цифрового двойника стены, что позволило интегрировать логику сборки непосредственно в процесс проектирования.

Главная идея проекта — коллаборативная робототехника. Робот берет на себя задачи, требующие максимальной точности, в то время как люди выполняют общую работу и контролируют процесс. Например, для создания климатически оптимизированной стены каждый кирпич должен быть уложен под определенным углом в зависимости от освещенности. Робот, следуя цифровому плану, идеально выставлял каждый кирпич, а люди завершали кладку.

Такой подход имеет огромный потенциал. Он не требует полной перестройки строительных процессов и не ведет к массовым увольнениям, что снижает социальное напряжение. Вместо этого он повышает качество и эффективность строительства, позволяя реализовывать более сложные архитектурные проекты. Это делает технологию привлекательной для внедрения.

Ранее исследование Microsoft показало, что около 40 современных профессий в ближайшем будущем могут исчезнуть благодаря ИИ.

