Китайская компания Hangzhou Unitree Technology, производящая гуманоидных роботов, объявила о планах подать документы на листинг на одной из фондовых бирж КНР уже в октябре–декабре 2025 года. Об этом компания сообщила в соцсети X. При этом Unitree не уточнила, на какой конкретно бирже проведет листинг.

Unsplash

Bloomberg отмечает, что ранее, в июле, фирма направила предварительную заявку на IPO.

Роботы от Unitree стали объектом глобального интереса. Они участвуют в марафонах, боксерских поединках и позволяют компании привлекать инвестиции. В заявлении о намерении провести IPO Unitree подчеркнула приверженность гражданскому использованию своих роботов. В июне основатель фирмы Ван Синсин заявил, что годовая выручка компании превысила 1 млрд юаней (около $140 млн).

В отдельном заявления компания также сообщила, что устранила уязвимость в безопасности роботов Go1 после сообщений о возможных хакерских атаках.

Unitree входит в число так называемых «Шести маленьких драконов» — технологических лидеров Китая, среди которых также отмечены DeepSeek, Game Science, Deep Robotics, Manycor и BrainCo. Последняя компания специализируется на нейротехнологиях и конкурирует с компанией Илона Маска Neuralink. В начале августа она начала переговоры о привлечении $100 млн на этапах pre-IPO. BrainCo также рассматривает возможность выхода на биржу в Гонконге или материковом Китае.