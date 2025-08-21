Китайский стартап Z.ai в сотрудничестве с компанией Alibaba Cloud выпустил нового ИИ-агента, который уже доступен для пользователей Android и IOS и может помогать им с решением повседневных задач.

macrovector/freepik

ИИ-единорог Z.ai, ранее известный как Zhipu, объединил усилия с подразделением облачных вычислений компании Alibaba Group Holding с целью разработки нового универсального ИИ-агента, который может справляться с такими бытовыми задачами, как заказ доставки еды или бронирование столиков.

По словами компании, программа бесплатная, и она уже доступна для пользователей Android и IOS. ИИ-агента можно использовать как для работы, так и для себя: работать с документами, бронировать гостиницы, заказывать еду и т.д.

Пользователи могут напрямую общаться с ИИ, не переключаясь между разными приложениями. Программа работает на моделях искусственного интеллекта Z.ai и размещается в облаке Alibaba Cloud.

Ранее компания выпустила новое семейство языковых моделей с открытым исходным кодом — GLM-4.5 — и привлекла инвестиции от техгигантов. Z.ai разрабатывает мощные модели с открытым кодом и таким образом планирует построить вокруг себя сильную экосистему разработчиков.