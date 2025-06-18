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Китайский стартап MiniMax запустил новую ИИ-модель. Компания утверждает, что она превосходит DeepSeek

Шанхайский стартап MiniMax представил свою «рассуждающую» модель искусственного интеллекта (ИИ) M1, сообщает The South China Morning Post (SCMP). Согласно технической документации, она потребляет менее половины вычислительной мощности DeepSeek-R1 для решения логических задач с длиной цепочки 64 тыс. токенов или меньше. По  компании отметили, это значительно повышает эффективность обучения и вывода.

Фото: SCMP

M1 основана на базовой модели MiniMax-Text-01 с 456 млрд параметров и использует гибридную архитектуру «смесь экспертов» — подход к разработке моделей ИИ для сокращения вычислительных затрат — и технологию Lightning Attention, которая ускоряет обучение, снижает потребление памяти и позволяет модели обрабатывать более длинные тексты.

M1 поддерживает контекстное окно до 1 млн входных токенов — в 10 раз больше, чем у DeepSeek R1, — и генерирует до 80 тыс. выходных токенов. Компания утверждает, что это делает модель идеальной для сложных бизнес-задач, требующих обработки длинных текстов и глубокого анализа.

По независимым тестам, на которые сослался MiniMax, M1 сопоставима по производительности с моделями от Google, Microsoft и Amazon в математике, программировании и других областях.

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SCMP пишет, что в техническом отчете MiniMax 24 раза упомянула DeepSeek, что подчеркивает стремление превзойти конкурента из Ханчжоу, чья доступная модель R1 в начале года привлекла внимание мира.

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