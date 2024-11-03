Китайский стартап Deep Blue Aerospace запускает космический туризм, предлагая 12-минутное путешествие к границам космоса. Полет запланирован на ближайшие годы, но билеты стоимостью $210 тыс. уже распроданы.

Deep Blue Aerospace сообщил, что его первые пассажиры отправятся в путешествие продолжительностью около 12 минут и расстоянием чуть больше 100 км. В течение полета они смогут побыть не менее пяти минут в невесомости в открытом космосе, прежде чем вернуться на Землю.

По данным китайских СМИ, компания выставила билеты на продажу и продала их в течение 20 минут во время прямой трансляции на сайте гиганта электронной коммерции Taobao. Теперь стартап планирует выпустить еще больше билетов.

Deep Blue Aerospace заявил, что понимает сложность и риски и планирует провести десятки испытаний в течение следующих двух лет, чтобы убедиться в безопасности и надежности проекта, прежде чем официально запустить коммерческий космический туризм в 2027 году.

«Для большинства людей это все еще очень роскошное путешествие, — написал один человек в социальной сети Weibo. — Но по сравнению с билетами в других странах эта альтернатива — выгодная сделка».

Американская компания Ares Industries, которая была основана в мае 2024 года и получила свое название в честь греческого бога войны, активно продвигается в области оборонных технологий. По утверждению Ares Industries, новые ракеты будут в десять раз меньшего размера и более доступные по цене по сравнению с существующими аналогами.