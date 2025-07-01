Традиционные сервисные роботы часто воспринимаются как «жесткие инструменты» с ограниченными возможностями взаимодействия, что сужает сферу их применения. Они не способны на эмпатию и естественное общение, что является ключевым фактором во многих сферах обслуживания, от ухода за пожилыми людьми до работы с клиентами в ритейле. Пекинская компания ROBOTERA представила решение этой проблемы — «ультрагуманоидного» сервисного робота Q5, прозванного Tiny-Waisted Pro за его изящный дизайн с «тонкой талией».

Q5 обладает впечатляющими техническими характеристиками. Он имеет 44 степени свободы, что обеспечивает ему реалистичные движения, похожие на человеческие. Робот оснащен бионическими 7-осевыми манипуляторами Fairy Hands с 11 степенями свободы, благодаря чему машина может поднимать до 10 кг одной рукой. Навигационная система на основе LiDAR и компьютерного зрения позволяет Q5 уверенно перемещаться даже в ограниченных пространствах. Встроенная большая языковая модель позволяет ему понимать команды на более чем 37 языках.

В основе робота лежит собственная разработка компании — модель «физического ИИ» ERA-42. Она позволяет роботу обучаться на основе данных, полученных через телеуправление человеком. Это значительно снижает затраты на сбор данных и ускоряет процесс обучения, делая робота умнее с каждой новой задачей. Платформа поддерживает полный цикл: от сбора данных до итерации модели.

ROBOTERA позиционирует Q5 как «универсального работника» для сферы услуг. Он может выполнять функции ассистента в магазине, официанта, портье в отеле или помощника в больнице.

Ранее ROBOTERA показала, как ее гуманоидный робот STAR1 впервые в мире смог взять еду палочками и сготовил пельмени.