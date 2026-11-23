Китайская компания Enhanced Robotics, разрабатывающая спортивное оборудование на базе искусственного интеллекта, привлекла более 100 млн юаней (около $14 млн) в рамках инвестиционного раунда серии B. Инвестором выступила компания Sinovent Capital. Полученные средства направят на развитие технологий, расширение производства и выход на зарубежные рынки.

Ahmed, Unsplash

Один из главных продуктов компании — Tenniix, робот для теннисных тренировок с искусственным интеллектом. В отличие от обычных теннисных машин, которые подают мячи по заранее заданной траектории, Tenniix способен отслеживать движение мяча, анализировать удары игрока и менять стратегию подачи в зависимости от ситуации на корте. Это позволяет использовать устройство не просто для отработки ударов, а для полноценной тренировочной практики.

При этом базовая версия робота весит всего 8 кг, что делает его удобным для транспортировки. Компания предлагает несколько комплектаций — от базовой модели стоимостью $899 до профессиональной версии Ultra Max, способной самостоятельно перемещаться по корту и имитировать игру с соперником.

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Продукция Enhanced Robotics уже вышла на международный рынок: через краудфандинговые платформы Kickstarter и Makuake компания привлекла почти $1 млн и 187 млн иен соответственно. Общий объем поставок достиг десятков тысяч устройств.

Теперь разработчик намерен расширить линейку спортивных роботов. В планах — оборудование для падела и пиклбола, а также решения для спортивной подготовки и реабилитации.

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