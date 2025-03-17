Китайская компания Baidu, известная своей одноименной поисковой системой, представила две новые ИИ-модели: Ernie 4.5 и Ernie X1. По заявлениям разработчиков, Ernie 4.5 превосходит OpenAI GPT-4o и близок к GPT-4.5, а Ernie X1 достигает уровня DeepSeek R1, но обходится в два раза дешевле. Обе модели обрабатывают видео, фото и текст эффективнее предшественников. Они также лучше прошлых версий в логических задачах и программировании.

Фото: Freepik

Цены на новые продукты значительно ниже западных аналогов. Через облачную платформу Qianfan модель Ernie 4.5 обойдется в $0,55 за 1 млн входных токенов и $2,2 за такое же количество выходных. Для сравнения: GPT-4.5 обходится в $75 за 1 млн входных и $150 за 1 млн выходных токенов. Модель Ernie X1 стоит еще дешевле – $0,28 и $1,1 соответственно. Это вдвое ниже стоимости API DeepSeek-R1.

Генеральный директор Baidu Робин Ли объявил о смене стратегии компании. С 30 июня 2025 года Ernie 4.5 станет моделью с открытым исходным кодом. До сих пор все нейросети компании были закрытыми. По словам Ли, это решение поможет «распространять технологии гораздо быстрее». Хотя планы относительно открытия исходного кода X1 пока не анонсированы, такой шаг вероятен, учитывая, что конкурирующая модель DeepSeek-R1 уже доступна в open-source.

Западные компании уже отреагировали на растущую конкуренцию со стороны китайских компаний. Anthropic и OpenAI обратились к правительству США с просьбой регулировать разработки китайского ИИ, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Однако очевидно, что модели с открытым исходным кодом из Китая могут существенно повлиять на продажи API этих компаний.