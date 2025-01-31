В мире ИИ бытует мнение, что разработка больших языковых моделей требует значительных технических и финансовых ресурсов. Это одна из главных причин, по которой правительство США поддержало проект «Stargate» стоимостью $500 млрд, о котором объявил президент Дональд Трамп. Но китайский стартап DeepSeek разрушил это представление.

DeepSeek — компания по разработке искусственного интеллекта, расположенная в китайском Ханчжоу. Она была основана Лян Вэньфэном, выпускником Чжэцзянского университета, в мае 2023 года. Вэньфэн также стал одним из основателей High-Flyer, китайского хедж-фонда, которому принадлежит DeepSeek.

Стартап является независимой исследовательской лабораторией искусственного интеллекта под эгидой High-Flyer. Полная сумма финансирования и оценка DeepSeek не разглашаются.

DeepSeek специализируется на разработке больших языковых моделей с открытым исходным кодом. Первую такую модель она выпустила в ноябре 2023 года.

Однако всемирную известность компания получила только в январе 2025 года после выпуска «рассуждающей» модели. Появление DeepSeek-R1 вызвало тревогу в США, спровоцировав беспокойство инвесторов и падение акций технологических компаний на фондовом рынке.

27 января 2025 года, индекс Nasdaq упал на 3,1% при открытии рынка, а акции Nvidia снизились на 17% и потеряли около $600 млрд рыночной капитализации.

DeepSeek вызвала такую реакцию в США сразу по нескольким причинам:

Снижение затрат

DeepSeek утверждает, что разработала свою модель R1 менее чем за $6 млн. Недорогая разработка угрожает бизнес-модели американских технологических компаний, которые инвестировали миллиарды в ИИ.

Технические достижения, несмотря на ограничения

Экспорт самых высокопроизводительных графических процессоров для ИИ из США в Китай ограничен. Но, несмотря на это, DeepSeek продемонстрировала, что передовые разработки в области технологий возможны и без доступа к американским технологиям.

Угроза бизнес-модели

В отличие от OpenAI, DeepSeek имеет открытый исходный код и является бесплатной, что ставит под сомнение модель доходов американских компаний, взимающих ежемесячную плату за услуги ИИ.

Геополитические проблемы

Китайский стартап бросает вызов технологическому доминированию США в области ИИ. Технологический инвестор Марк Андреессен назвал это событие «моментом Спутника», сравнив его с прорывом Советского Союза в космической гонке в 1950-х годах.

Тем не менее, некоторые игроки отрасли рассматривают появление DeepSeek как возможность, а не угрозу. «Дешевизна, доступность и энергоэффективность, могут привести к демократизации ИИ, которая необходима для его широкого распространения», — заявил финансовый директор технологического гиганта ASML Роджер Дассен.

Популярность DeepSeek не осталась незамеченной киберпреступниками. 27 января 2025 года DeepSeek сообщила о масштабных вредоносных атаках на свои сервисы, что вынудило компанию временно ограничить регистрацию новых пользователей.

Атака совпала по времени с тем, что приложение компании обогнало ChatGPT и стало самым скачиваемым в Apple App Store.

29 января американская компания Wiz, занимающаяся исследованиями в области кибербезопасности, обнаружила базу данных ClickHouse, принадлежащую DeepSeek. Она содержит более миллиона строк, истории чатов, внутренние данные чат-бота и другую конфиденциальную информацию.