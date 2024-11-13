Компания Nestle заключила партнерское соглашение с «Формулой-1» на период с конца 2025 по 2028 год, с целью улучшить глобальный охват бренда KitKat и сделать его более привлекательным для покупателей моложе 30 лет, сообщает Reuters. В рамках сделки на гоночных трассах и пит-лейнах появится реклама KitKat, а на обертках шоколада — брендинг «Формулы-1». Nestle также проведет розыгрыш билетов на гонки.

«Сделка является ключевой частью нашей стратегии по отказу от модели продвижения, которая сегодня является очень локальной и очень фрагментированной, — заявил Крис О’Доннелл, лидер категории KitKat. — Сейчас мы вернулись к уровню инвестиций, который был до пандемии. Это существенное изменение, и мы намерены продолжить инвестировать в бренды».

По словам О’Доннелла, глобальный маркетинговый бюджет KitKat в этом году вырос почти на 20%, а его стоимость во всем мире оценивается более чем в 2 млрд швейцарских франков ($2,29 млрд).

Nestle обычно не раскрывает подробности о маркетинговых расходах, однако они значительно увеличились и составили 7,7% от продаж в 2023 году. Такая оценка делает KitKat одним из крупнейших источников дохода компании. Тем не менее бренд по-прежнему уступает такой продукции в линейке Nestle, как кофе, товары для животных, а также Maggi.

Лоран Фрейше, пришедший на должность генерального директора Nestle в сентябре, заявил, что намерен сделать акцент на основных брендах компании. Именно он был «ярым сторонником» сделки по KitKat, которая является важным этапом для Nestle. За свою почти 160-летнюю историю крупнейшая в мире продовольственная компания никогда не подписывала глобальные маркетинговые соглашения и обычно полагалась на соглашения между странами.

Ранее стало известно, что крупнейшие мировые производители продают в странах с низким уровнем дохода менее полезные для здоровья продукты питания и напитки. В рамках глобального исследования, опубликованного организацией Access to Nutrition Initiative (ATNI) впервые с 2021 года, рассматривались товары марок Nestle, Pepsico и Unilever.