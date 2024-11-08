Согласно новому отчету, крупнейшие мировые производители продают в странах с низким уровнем дохода менее полезные для здоровья продукты питания и напитки. В рамках глобального исследования, опубликованного организацией Access to Nutrition Initiative (ATNI) впервые с 2021 года, рассматривались товары марок Nestle, Pepsico и Unilever, сообщает Reuters.

Некоммерческая организация изучила продукцию 30 крупнейших компаний и выяснила, что продукты, продаваемые в странах с невысоким уровнем дохода, получили более низкие оценки по сравнению с товарами, представленными в более обеспеченных странах.

Продовольственные товары оценивались по пятибалльной шкале, где 5 баллов — лучший показатель, а балл выше 3,5 считается здоровым выбором. В странах с низким уровнем дохода продукция международных корпораций получила 1,8 балла, тогда как в странах с высоким достатком рейтинг составил 2,3 балла, однако, там было протестировано больше продуктов

«Очевидно, что в беднейших странах мира эти компании продают не самые полезные продукты, — заявил директор по исследованиям ATNI Марк Вейн. — Это тревожный сигнал для правительств этих стран».

В исследовании страны впервые проводилось на основе доходов населения разных стран. В ATNI отметили, что данный показатель имеет большое значение, поскольку продукты питания играют большую роль в росте числа таких заболеваний, как ожирение, которое в настоящее время является глобальной проблемой.

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что от него страдают более 1 млрд человек во всем мире. По оценкам Всемирного банка, 70% людей с избыточным весом или ожирением проживают в странах с низким и средним уровнем дохода.

«Мы взяли на себя обязательство увеличить продажи более полезных продуктов, а также подтолкнуть покупателей к сбалансированному питанию», — заявил представитель Nestle. Он добавил, что компания производит продукцию, обогащенную питательными веществами, с целью компенсировать их дефицит в развивающихся странах.

Nestle также планирует запустить бренд замороженных продуктов Vital Pursuit, ориентированный на потребителей, принимающих Ozempic и Wegovy. Первоначальная линейка нового бренда будет включать 12 наименований.

В прошлом году компания Danone, которая показала лучшие результаты в рейтинге, поставила перед собой новые цели. Среди них снижение содержание натрия в картофельных чипсах и введение новых ингредиентов, например, цельнозерновых.

Ранее сообщалось, что с 1990 года избыточный вес и ожирение у детей выросли вдвое, затронув все континенты. Эпидемии способствуют рост потребления сверхпереработанных продуктов, малоподвижный образ жизни и целенаправленная реклама, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем — гипертонии и диабету. По распространенности лидируют США.