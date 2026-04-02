Консалтинговая компания Gartner опубликовала прогноз, согласно которому к 2029 году внедрение искусственного интеллекта в работу отделов продаж ускорит закрытие сделок на 40%. Аналитики советуют коммерческим директорам отказаться от традиционных методов поддержки продавцов и переходить на ИИ-инструменты, встроенные в ежедневный рабочий процесс.

Выводы основаны на опросе 227 топ-менеджеров, проведенном осенью 2025 года. Исследование показало, что классическая модель обучения продавцов как «реактивной поддержки» больше не работает. Бизнесу нужны системы, которые в реальном времени подсказывают менеджеру, что делать на основе данных прямо во время сделки.

Эксперты также выявили прямую финансовую выгоду от кросс-функционального взаимодействия внутри корпораций. Организации, которые объединяют усилия отделов продаж, маркетинга и клиентского сервиса при создании рабочих материалов, в 2,4 раза чаще показывают высокий рост выручки по сравнению с менее интегрированными конкурентами.

Вице-президент Gartner Шейн Джексон отметил, что сегодня бизнес сталкивается с беспрецедентным давлением в вопросах роста выручки. Статистика подтверждает эти слова: в среднем за последние 12 месяцев компании пережили по четыре масштабные внутренние трансформации. Способность управлять производительностью в условиях постоянных изменений стала главным требованием для успешной работы топ-менеджеров.

Чтобы сохранить темпы роста и повысить скорость заключения контрактов, аналитики рекомендуют бизнесу полностью изменить корпоративные стандарты: руководителям советуют уйти от статичного контента и разовых тренингов, сделав ставку на автоматизацию и непрерывное масштабирование успешных практик с помощью алгоритмов.

