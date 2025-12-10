Российский ИИ-стартап SalesAI (юридическое лицо — ООО «СейлзАИ»), основанный в 2022 году серийным предпринимателем Романом Магдаленко, закрыл seed-раунд на сумму 12 млн руб. Компания разрабатывает нейросетевые решения для анализа звонков, контроля качества продаж и автоматизации CRM-процессов. Проект стал известен на рынке благодаря технологии «умной» оценки диалогов менеджеров и автоматическому выявлению ошибок в воронке продаж для малого и среднего бизнеса. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Ключевым инвестором выступил бизнес-ангел Денис Шишкин — частный инвестор, работающий с проектами в сегменте малого и среднего бизнеса и известных по ряду венчурных сделок в отечественных B2B-сервисах. Раунд был структурирован в формате equity, то есть с входом инвестора в капитал. Важной частью сделки стал выкуп доли второго сооснователя действующим CEO Романом Магдаленко, что позволило консолидировать управление компанией, после чего в проект вошли так называемые smart money — инвесторы, дающие не только деньги, но и экспертизу.

Полученные деньги потратят на запуск нового продукта — SalesAI 2.0 — и разворот компании в сторону массового сегмента малого бизнеса. Ключевая идея — создание «Цифрового РОПа» (руководителя отдела продаж), способного круглосуточно контролировать сделки и выявлять потери выручки. По оценке компании, фирма с оборотом около 120 млн руб. в год может терять 2–3 млн руб. в месяц на неэффективной работе менеджеров, при этом найм сильного РОПа усложнился из-за дефицита кадров и роста зарплатных ожиданий на 30–40%.

Читайте также Российский стартап Veyra получил инвестиции для масштабирования голосового ИИ

Технологическая основа продукта — собственная большая языковая модель (LLM), созданная внутри компании, и так называемый граф знаний — структура из более чем 70 сущностей продаж, которая позволяет системе понимать контекст сделок. В отличие от решений на базе публичных API западных ИИ-платформ, SalesAI использует автономную инфраструктуру, не передает данные третьим лицам и обеспечивает корпоративный уровень информационной безопасности. Такой подход стал конкурентным преимуществом продукта на фоне растущих требований регуляторов к защите бизнес-данных.

Финансовая динамика проекта уже привлекла внимание инвесторов: в 2024 году SalesAI показала рост x 7. Среди клиентов и партнеров — промышленные и торговые компании MWS, Bina Group и «Автостронг», известные в своих сегментах рынка. Некоторые клиенты после внедрения решения зафиксировали прирост продаж до 55%, что усилило инвестиционную привлекательность стартапа и его позиционирование как инструмента прямого влияния на выручку бизнеса.

Ранее стартап уже привлекал средства от ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив, создан в 2013 году по инициативе Агентства стратегических инициатив), стартап-студии МФТИ и получал гранты от Фонда содействия инновациям (ФСИ) — государственной структуры, поддерживающей технологические проекты. В ближайшие месяцы команда из пяти ключевых специалистов планирует завершить разработку полной версии SalesAI 2.0 и масштабировать продукт через freemium-модель, делая «Цифрового РОПа» доступным для большинства компаний малого бизнеса.