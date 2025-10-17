Количество предложений о подработке для фитнес-тренеров увеличилось на 55% в третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили эксперты сервиса «Авито Подработка», проанализировавшие данные платформы. За неполную занятость тренерам предлагали в среднем 64 771 руб. в месяц. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

На втором месте по росту числа предложений оказались уборщики — спрос на них увеличился на 44% при среднем вознаграждении 21 264 руб. в месяц. Количество вакансий для курьеров выросло на 42%, средняя оплата составила 127 165 руб. в месяц. Также бизнес активнее искал официантов (прирост 38%, вознаграждение 36 503 руб. в месяц) и горничных (прирост 12%, вознаграждение 35 998 руб. в месяц).

Лидером по росту спроса на фитнес-тренеров стал Центральный федеральный округ, где число предложений удвоилось. В ЦФО за подработку предлагали в среднем 47 755 руб. в месяц. В Приволжском федеральном округе рост составил 40% при средней оплате 64 962 руб. в месяц, в Уральском — 29% при 51 464 руб. в месяц.

Россияне также проявляют интерес к физически активным подработкам: количество откликов на позицию фитнес-тренера за третий квартал 2025 года увеличилось на 21%, отметил директор сервиса Сергей Яськин. По его словам, такие позиции позволяют совмещать работу с другими занятиями, увеличивать доход и поддерживать активный образ жизни.