Согласно Парижскому соглашению 2015 года, человечество стремится ограничить повышение глобальной температуры не более чем на 1,5°C по сравнению с доиндустриальными уровнями. Тем не менее в 2024 году этот порог был превышен. Хотя это не фиксируется как нарушение соглашения, поскольку его цели оцениваются в долгосрочной перспективе, недавние исследования показывают, что рекордная жара 2024 года может свидетельствовать о том, что потепление может превысить 1,5°C, что повлечет за собой серьезные последствия для экосистем планеты.

Климатические организации по всему миру сходятся во мнении, что 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура этого года была примерно на 1,6°C выше, чем в конце XIX века, когда человечество еще не начало активно сжигать ископаемое топливо.

Недавние наблюдения также показали, что в отдельные дни и месяцы температура на Земле поднималась выше отметки в 1,5°C. Стоит отметить, что уровень глобальной температуры меняется из года в год.

Температурный скачок 2024 года был обусловлен изменениями климата, но также сильно повлиял и естественный феномен Эль-Ниньо, который наблюдался в начале года. Теперь, когда это явление завершилось, ожидается, что в 2025 году температура станет немного ниже.

Эти колебания в температуре от года к году позволяют ученым-климатологам утверждать, что превышение критической отметки в 1,5°C в течение одного года не является нарушением условий Парижского соглашения.

Последние исследования, указывают на то, что даже однократное повышение температуры на 1,5°C в течение одного месяца или года может сигнализировать о том, что Земля может вступить в долгосрочный период, когда этот критически важный порог будет систематически превышаться.

Исследования проводились группами ученых из Европы и Канады независимо друг от друга. Они были сосредоточены на одном вопросе: является ли увеличение средней температуры на 1,5°C в год тревожным сигналом? Используя наблюдения и климатическое моделирование, обе группы ученых пришли к схожим выводам, хотя применяли различные методы анализа данных.

В статье, опубликованной европейскими исследователями, внимание было уделено историческим тенденциям изменения температуры. Они обнаружили, что когда средняя температура на планете достигает определенного порога, последующий двадцатилетний период чаще всего также фиксирует его превышение.

Учитывая тот факт, что в прошлом году средняя температура на Земле увеличилась на 1,5 °C, предполагается, что в следующий 20-летний период, средняя температура также останется на уровне 1,5 °C или выше.

Канадские исследователи подходили к проблеме, анализируя данные за каждый месяц. В частности, они отметили, что в июне прошлого года температура оставалась выше критического уровня потепления на протяжении двенадцати месяцев подряд.

Это явление, по мнению ученых, указывает на то, что продолжительное превышение температурного порога в течение такого времени может привести к тому, что эта температурная планка будет поддерживаться и в долгосрочной перспективе.

Оба исследования предлагают, что, даже если на данном этапе начнется масштабное сокращение выбросов парниковых газов, планета, скорее всего, все равно пересечет критическую отметку в 1,5°C.

Учитывая полученные выводы, дальнейшие действия человечества имеют решающее значение. На протяжении многих десятилетий климатологи обращают внимание на проблему, связанную с сжиганием ископаемого топлива, которое приводит к выбросу углекислого газа и других парниковых газов, способствующих глобальному потеплению.

Однако, несмотря на эти предупреждения, эти выбросы продолжают расти. С момента публикации первого доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата в 1990 году мировой объем углекислого газа увеличился примерно на 50%.

Научные исследования показывают, что для того чтобы остановить дальнейшее глобальное потепление, выбросы парниковых газов должны достигнуть нулевого уровня. Однако даже если это произойдет, некоторые изменения в климате будут продолжаться на протяжении столетий, так как определенные аспекты потепления, особенно в океанах, уже стали необратимыми.

Изменение климата уже приводит к разрушительным последствиям, которые ощущаются по всему миру. Будущие поколения столкнутся с еще большим ущербом, нанесенным окружающей среде.

Начиная с 1910 года, средняя температура в Австралии увеличилась на 1,5°C, что уже вызывает значительные проблемы для уникальных экосистем, включая Большой Барьерный риф. Такие изменения климата приводят к нагреванию океанов и повышению уровня моря, что угрожает как береговым линиям, так и морской флоре и фауне.

Лесные пожары и экстремальные погодные явления, включая аномальную жару, становятся все более частыми и интенсивными, что негативно сказывается как на природе, так и на экономике.

Однако среди этих мрачных реалий наблюдаются и признаки прогресса. По всему миру наблюдается увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников. Во многих странах происходит сокращение использования ископаемого топлива, а технологические инновации помогают замедлить рост выбросов в таких отраслях, как авиация и строительство.

Исследования подчеркивают, насколько человечество отстает в борьбе с изменением климата. Необходима срочная адаптация к глобальному потеплению, и более богатые страны должны поддерживать бедные, которые страдают от этих последствий.

Ранее стало известно, что уровень Большого Соленого озера достиг рекордно низкого уровня в 2022 году из-за сокращения притока из рек и повышения интенсивности испарения, вызванной потеплением климата. Высыхание водоема представляет собой угрозу экономике, экологии и общественному здоровью, ввиду воздействия токсичной пыли.