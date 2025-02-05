Администрация Дональда Трампа начала удалять или понижать упоминания о климатическом кризисе в правительстве США, а веб-сайты нескольких крупных департаментов убрали ссылки на все, что связано с ним. По словам экспертов, удаление ссылок из сети администрацией Трампа «не заставит кризис» перестать влиять на жизнь американцев, сообщает The Guardian.

Крупный климатический портал на сайте Министерства обороны был закрыт, как и главный раздел об изменении климата на сайте Госдепартамента. Страницы об изменении климата на сайте Белого дома больше не существует, как и климатический контент, предоставленный Министерством сельского хозяйства США, включая информацию, которая предоставляет оценки уязвимости к лесным пожарам.

Целый раздел о «климате и устойчивом развитии», размещенный в Министерстве транспорта, теперь исчез, а новое руководство министерства также распорядилось об отмене любых политических позиций, директив или финансирования, которые каким-либо образом ссылаются или связаны с изменением климата, выбросами парниковых газов, расовым равенством, гендерной идентичностью, целями «разнообразия, равенства и инклюзивности», экологической справедливостью или инициативой Justice40.

Шон Даффи, министр транспорта США, заявил, что администрация сосредоточена на устранении чрезмерного регулирования, которое препятствует экономическому росту, увеличивает расходы для американских семей и ставит крайне левые интересы выше практических решений.

Некоторые исследователи обнаружили, что их собственные исследования, от океанических углеродных циклов до подключения более чистых электрических сетей, теперь исчезли с веб-сайтов федерального правительства. Критики заявляют, что эти действия подавят понимание общественностью климатического кризиса на фоне рекордных температур, волн штормов и лесных пожаров, которые усугубляются сжиганием ископаемого топлива.

«Мы должны планировать худшее, — сказал Майкл Манн, климатолог из Пенсильванского университета. — Ключи от машины были отданы загрязнителям окружающей среды и плутократам, работающим на ископаемом топливе, и они намерены столкнуть ее с климатического обрыва».

Манн заявил, что администрация Трампа, возможно, пойдет по стопам Флориды, которая в прошлом году приняла закон, запрещающий любые упоминания изменения климата в законах штата.

Часть климатического контента пока еще остается на веб-сайтах правительства США, хотя разделы об изменении климата на веб-сайтах Агентства по охране окружающей среды и Министерства энергетики, по-видимому, стали менее заметны на их главных страницах.

Основной сайт NASA по изменению климата, который помогает отображать и объяснять рост глобальной температуры и выбросов, нагревающих планету, остается активным, но с примечанием, что он «будет выглядеть немного иначе в ближайшие месяцы». Новый портал NASA удаляет «климат» из своего URL.

Помимо действий по исключению США из Парижского соглашения по климату, президент также предпринял менее заметные шаги по сворачиванию реакции США на климатический кризис.

Финансируемые из федерального бюджета автомагистрали, больницы, школы и другие объекты инфраструктуры больше не должны будут придерживаться более жестких стандартов, чтобы выдерживать более сильные наводнения и штормы, в то время как Инициатива по экологическим данным и управлению (EDGI), которая стремится сохранить федеральные данные, отметила, что совет Белого дома по качеству окружающей среды отменил план устойчивого развития, направленный на сокращение загрязнения в результате деятельности федеральных органов власти.

Когда Трамп в последний раз был у власти, на сайтах федеральных агентств по охране окружающей среды наблюдалось почти 40-процентное снижение термина «изменение климата», однако при Джо Байдене этот контент был восстановлен и расширен.

«На этом раннем этапе сложно сказать, будет ли это похоже на первый срок Дональда Трампа, но из всего, что мы видели до сих пор, следует ожидать новой масштабной кампании по сокрытию информации», — заявила Гретхен Герке, соучредитель EDGI.

Она добавила, что вся кампания Трампа была основана на газлайтинге, и она считает, что они будут газлайтинговать американскую общественность. Лучшим способом сделать это было бы удаление авторитетных источников информации, на которые полагаются исследователи, учителя и широкая общественность.

Исследователи обнаружили, что лесные пожары, опалившие Лос-Анджелес, усугубились из-за глобального потепления, вызванного деятельностью человека. В Гренландии, которую Трамп хочет приобрести для США, огромный ледяной покров трескается быстрее, чем когда-либо прежде, что еще больше способствует повышению уровня моря во всем мире.

Ранее исследования с использованием искусственного интеллекта показали, что региональное потепление превысит критические пороги быстрее, чем ожидалось, причем большинство регионов превысит отметку в 1,5°C к 2040 году. Уязвимые регионы, такие как Южная Азия, сталкиваются с особенно повышенными рисками и требуют немедленных мер по адаптации.