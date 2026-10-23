Туристическая платформа Klook и компания Meta* договорились интегрировать сервисы для путешественников в ИИ-агента Muse. Он позволит пользователям искать экскурсии, развлечения и другие активности, получать персональные рекомендации и бронировать выбранные услуги в рамках одного диалога. Об этом сообщила Klook.

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Запуск интеграции приурочен к выходу Muse на японский рынок. ИИ-агент будет подбирать варианты отдыха с учетом направления поездки, интересов, доступного времени и предпочтений пользователя.

Для рекомендаций Muse сможет использовать каталог Klook, в котором представлены 426 тыс. предложений в более чем 4,6 тыс. направлений. Путешественники смогут задавать дополнительные вопросы, сравнивать варианты и уточнять условия бронирования, в том числе правила отмены и переноса заказа.

После выбора услуги пользователь сможет попросить ИИ оформить бронирование. Затем Muse перенаправит его на защищенную страницу оплаты Klook. После завершения платежа агент подтвердит заказ в том же диалоге, где информация о бронировании останется доступной. Перед выполнением важных действий, включая оформление заказа и оплату, Muse будет запрашивать подтверждение пользователя.

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В Klook рассчитывают, что интеграция поможет туристам находить не только популярные достопримечательности, но и менее известные развлечения. Персонализированные рекомендации также могут повысить видимость предложений небольших местных компаний и независимых организаторов экскурсий.

По словам старшего вице-президента Klook по глобальному маркетингу Джаки Чу, партнерство с Meta должно упростить поиск впечатлений, соответствующих интересам путешественников и их планам. В компании отмечают, что все больше людей используют искусственный интеллект для поиска идей и планирования поездок.

Сотрудничество с Meta стало продолжением стратегии Klook по развитию партнерств в туристической отрасли. В сентябре 2026 года компания также объединилась с Visa на шести рынках Юго-Восточной Азии — в Сингапуре, Малайзии, Таиланде, Индонезии, на Филиппинах и во Вьетнаме. Партнерство предусматривает совместные предложения для держателей карт, кампании с создателями контента и продвижение туристических направлений.

Новый проект отражает тенденцию к использованию ИИ-агентов не только для поиска информации, но и для выполнения практических задач. В туристической отрасли такие инструменты могут объединить подбор услуг, сравнение предложений и бронирование в одном процессе.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

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