Легендарный московский клуб Gazgolder, на протяжении многих лет задававший тон столичной ночной жизни, объявил о своем закрытии. Информация о последней вечеринке, запланированной на 26 декабря, появилась в социальных сетях лейбла Applique. Причины закрытия не называются.

Unsplash

История клуба началась в середине 2000‑х годов, когда Москва переживала бум клубной культуры. Заведение появилось на базе бывшего газового завода — отсюда и название. Gazgolder быстро завоевал репутацию места, где смешивались музыка, искусство и свобода самовыражения. Здесь выступали как начинающие артисты, так и звезды первой величины. Клуб стал не просто площадкой для танцев, но и культурным феноменом, формировавшим вкусы целого поколения.

Владельцы клуба называют его «закрытое место для открытых людей». Он уже был на грани закрытия. Например, летом 2021-го — на пике пандемии — ему грозило приостановление работы на 90 суток и крупный штраф из-за нарушений антиковидных ограничений: в помещении не соблюдалась социальная дистанция, а часть посетителей была без масок.

Другая неприятная история случилась в 2016 году в ходе обыска в клубе были найдены пакетики с экстази и каннабисом, спрятанные за барной стойкой. По данным полиции, наркотики принадлежали 23-летней барменше Дарье Б., которая отрицала торговлю, утверждая, что употребляла их сама. Позже Арбитражный суд Москвы обязал медиапортал Life.ru удалить публикации об обысках и наркотиках в Gazgolder. То есть официально публичные обвинения были юридически отменены, по крайней мере в части, касающейся продажи наркотиков в клубе.

Место было частью объединения Gazgolder, владельцами которого значатся Василий Вакуленко (он же рэпер Баста) и Евгений Антимоний. Последнему в 2021 году Дорогомиловский суд Москвы назначил три года лишения свободы за злоупотребление полномочиями. По данным регистрации, Gazgolder Club работал под компанией ООО «Место встречи №1» (ОГРН 1207700124576). В 2019 году заведение формально ликвидировали по инициативе ФНС из-за недостоверных сведений в ЕГРЮЛ. Однако музыкальный лейбл Gazgolder продолжил работу.

Закрытие Gazgolder перекликается с другими знаковыми потерями московской клубной сцены. В январе этого года клуб Arma (ранее назывался «Мутабор»), где прошла скандальная «голая вечеринка» (almost naked), объявил о завершении работы на прежней площадке. В середине 2024 года стало известно о прекращении работы еще одного культового заведения — клуба «Пропаганда», который на протяжении трех десятилетий оставался местом притяжения для любителей альтернативной музыки.

Эти события заставляют задуматься о том, что эпоха классических ночных клубов, возможно, подходит к концу, уступая место новым форматам досуга — менее ярким, но устойчивым. Или клубная сцена переформатируется в новые виды (онлайн, private events, микро-сцены).

Для медийного рынка это тоже важно, поскольку истории, легенды, ностальгия, культурный пласт — все это становится ресурсом.