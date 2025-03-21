Совет директоров по денежно-кредитной политике Центробанка России не стал менять ключевую ставку, она по-прежнему составляет 21%. На предыдущей встрече ставку также сохранили на этом историческом максимуме, который держится с конца прошлого года.

«Инк.» ранее опросил экспертов, большинство из них сошлись во мнении, что ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне.

Снижение ключевой ставки делает дешевле кредиты и ниже ставки по депозитам. Соответственно, чем выше ставка выше, тем дороже обходится кредит.

Также низкая ключевая ставка подогревает спрос, как следствие, растут цены. Высокое ее значение сдерживает спрос и инфляцию.

Как отмечали в ЦБ РФ после предыдущего заседания совета директоров, инфляционное давление в России пока остается высоким, арост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растет склонность населения к сбережению.