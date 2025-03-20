Совет директоров Центробанка РФ проведет очередное заседание по денежно-кредитной политике 21 марта. Основная тема встречи — ключевая ставка, которая с декабря 2024 года держится на уровне 21%. Эксперты поделились с «Инк.» своими прогнозами по решению ЦБ на ближайшее время.
По итогам последнего заседания 14 февраля Совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на историческом максимуме — 21% годовых. При принятии решения регулятор обратил внимание на главную проблему — рост цен: люди хотят покупать больше, чем предприятия могут произвести. И хотя россияне стали меньше брать кредиты и больше откладывать деньги, многие по-прежнему ждут, что цены будут расти, и это мешает инфляции замедлиться.
В конце 2024 года рост цен ускорился, а годовая инфляция к 10 февраля достигла 10,06%. ЦБ отмечает, что жесткость денежно-кредитной политики должна создать условия для снижения инфляции к цели в 4% к 2026 году.
С июля 2020 по март 2021 года ключевая ставка ЦБ РФ находилась на уровне 4,25%, что стало абсолютным минимумом за последние 12 лет (с 2013 года). Это решение было обусловлено необходимостью поддержать российскую экономику в условиях пандемии COVID-19 и низкой инфляцией. Ставка 4,25% стимулировала кредитование и инвестиции, смягчая негативные последствия кризиса и поддерживая деловую активность.
Согласно пресс-релизу по прошедшему заседанию ЦБ 14 февраля, итоги очередного обсуждения Совета директоров станут известны 21 марта в 13:30 по московскому времени. Также в календаре решений по ключевой ставке на 2025 год запланировано еще шесть заседаний:
Большинство экспертов сходятся во мнении, что ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне. Однако управляющий партнер «Консалтинговой компании «2Б Диалог» Борис Богоутдинов не исключает вероятность повышения этого показателя до 22%. Он отметил, что с момента предыдущего заседания 14 февраля жесткая денежная политика регулятора начала показывать результаты, замедляя инфляцию в январе и феврале. Однако, как отмечала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, победить инфляцию быстро не получится.
Борис Богоутдинов
управляющий партнер «Консалтинговой компании «2Б Диалог»
«Замедление кредитования также оказывает влияние на ключевую ставку: в декабре 2024 года кредитование предприятий сократилось на 0,2%, а розничное — на 0,5%, и эта тенденция продолжается. Кроме того, на ситуацию влияет укрепление рубля, которое, по прогнозам, продолжится при улучшении геополитической обстановки, что приведет к снижению цен на импорт. Взвесив все эти факторы, ЦБ, вероятно, решит сохранить текущую ставку, оставив возможность для ее повышения в будущем, если замедление инфляции окажется недостаточным».
По мнению профессора Финансового университета при Правительстве РФ Сергея Толкачева, по итогам заседания 21 марта ЦБ может повысить ключевую ставку на 0,25-0,5%, либо оставить показатель неизменным. Эксперт спрогнозировал небольшой рост процента на фоне февральской инфляции в годовом выражении, которая составила 10,06%.
Сергей Толкачев
профессор Финансового университета при Правительстве РФ
«ЦБ уже отмечает снижение кредитной активности как результат повышения ставки, что, по его ожиданиям, должно привести к снижению инфляции. Вероятно, регулятор и правительство также рассчитывают на стабилизацию цен благодаря укреплению рубля, которое, вероятно, не обошлось без вмешательства регулятора. Для снижения ставки необходимо увидеть устойчивое снижение инфляции в течение нескольких месяцев».
Как отметил инвестиционный директор компании Atomic Capital Илья Перелешин, на рынке облигаций и в банковской сфере ждут, когда Центробанк начнет снижать ключевую ставку. На фондовом рынке заметен интерес к длинным облигациям федерального займа (ОФЗ), потому что при снижении ставки они позволят получать высокий доход в течение длительного времени. Например, на аукционах Минфина 12 марта спрос на ОФЗ с погашением в 2035 году и доходностью 15,35% был очень высоким, как и на ОФЗ с погашением через 14 лет с доходностью 15,34%.
Еще один признак подготовки к снижению ставки по мнению эксперта — изменение соотношения доходности коротких и длинных ценных бумаг: инвесторы продают короткие облигации и покупают длинные, из-за чего доходность первых растет, а вторых — падает.
Банки тоже ждут снижения ставки. Об этом говорит то, что ставки по краткосрочным депозитам почти не меняются, а по долгосрочным — снижаются. В первой половине марта средняя ставка в топ-10 банках по вкладам до 3 месяцев немного снизилась, а по вкладам от 3 месяцев до года и более — упала заметнее.
Илья Перелешин
инвестиционный директор компании Atomic Capital
«Учитывая ситуацию на рынке облигаций и поведение банков, можно ожидать, что первое снижение ключевой ставки будет значительным — сразу на 1 процентный пункт. Это станет сигналом о том, что Центробанк готов реагировать на ожидания рынка и стимулировать экономику».