Совет директоров Центробанка РФ проведет очередное заседание по денежно-кредитной политике 21 марта. Основная тема встречи — ключевая ставка, которая с декабря 2024 года держится на уровне 21%. Эксперты поделились с «Инк.» своими прогнозами по решению ЦБ на ближайшее время.

Почему повышают ключевую ставку в 2025 году

По итогам последнего заседания 14 февраля Совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на историческом максимуме — 21% годовых. При принятии решения регулятор обратил внимание на главную проблему — рост цен: люди хотят покупать больше, чем предприятия могут произвести. И хотя россияне стали меньше брать кредиты и больше откладывать деньги, многие по-прежнему ждут, что цены будут расти, и это мешает инфляции замедлиться.

В конце 2024 года рост цен ускорился, а годовая инфляция к 10 февраля достигла 10,06%. ЦБ отмечает, что жесткость денежно-кредитной политики должна создать условия для снижения инфляции к цели в 4% к 2026 году.

С июля 2020 по март 2021 года ключевая ставка ЦБ РФ находилась на уровне 4,25%, что стало абсолютным минимумом за последние 12 лет (с 2013 года). Это решение было обусловлено необходимостью поддержать российскую экономику в условиях пандемии COVID-19 и низкой инфляцией. Ставка 4,25% стимулировала кредитование и инвестиции, смягчая негативные последствия кризиса и поддерживая деловую активность.

Когда объявят новую ключевую ставку

Согласно пресс-релизу по прошедшему заседанию ЦБ 14 февраля, итоги очередного обсуждения Совета директоров станут известны 21 марта в 13:30 по московскому времени. Также в календаре решений по ключевой ставке на 2025 год запланировано еще шесть заседаний:

25 апреля;

6 июня;

25 июня;

12 сентября;

24 октября;

19 декабря.

Какую ключевую ставку установит ЦБ 21 марта

Большинство экспертов сходятся во мнении, что ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне. Однако управляющий партнер «Консалтинговой компании «2Б Диалог» Борис Богоутдинов не исключает вероятность повышения этого показателя до 22%. Он отметил, что с момента предыдущего заседания 14 февраля жесткая денежная политика регулятора начала показывать результаты, замедляя инфляцию в январе и феврале. Однако, как отмечала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, победить инфляцию быстро не получится.

Борис Богоутдинов управляющий партнер «Консалтинговой компании «2Б Диалог» «Замедление кредитования также оказывает влияние на ключевую ставку: в декабре 2024 года кредитование предприятий сократилось на 0,2%, а розничное — на 0,5%, и эта тенденция продолжается. Кроме того, на ситуацию влияет укрепление рубля, которое, по прогнозам, продолжится при улучшении геополитической обстановки, что приведет к снижению цен на импорт. Взвесив все эти факторы, ЦБ, вероятно, решит сохранить текущую ставку, оставив возможность для ее повышения в будущем, если замедление инфляции окажется недостаточным».

По мнению профессора Финансового университета при Правительстве РФ Сергея Толкачева, по итогам заседания 21 марта ЦБ может повысить ключевую ставку на 0,25-0,5%, либо оставить показатель неизменным. Эксперт спрогнозировал небольшой рост процента на фоне февральской инфляции в годовом выражении, которая составила 10,06%.

Сергей Толкачев профессор Финансового университета при Правительстве РФ «ЦБ уже отмечает снижение кредитной активности как результат повышения ставки, что, по его ожиданиям, должно привести к снижению инфляции. Вероятно, регулятор и правительство также рассчитывают на стабилизацию цен благодаря укреплению рубля, которое, вероятно, не обошлось без вмешательства регулятора. Для снижения ставки необходимо увидеть устойчивое снижение инфляции в течение нескольких месяцев».

Итог: как изменится ключевая ставка в 2025 году

Как отметил инвестиционный директор компании Atomic Capital Илья Перелешин, на рынке облигаций и в банковской сфере ждут, когда Центробанк начнет снижать ключевую ставку. На фондовом рынке заметен интерес к длинным облигациям федерального займа (ОФЗ), потому что при снижении ставки они позволят получать высокий доход в течение длительного времени. Например, на аукционах Минфина 12 марта спрос на ОФЗ с погашением в 2035 году и доходностью 15,35% был очень высоким, как и на ОФЗ с погашением через 14 лет с доходностью 15,34%.

Еще один признак подготовки к снижению ставки по мнению эксперта — изменение соотношения доходности коротких и длинных ценных бумаг: инвесторы продают короткие облигации и покупают длинные, из-за чего доходность первых растет, а вторых — падает.

Банки тоже ждут снижения ставки. Об этом говорит то, что ставки по краткосрочным депозитам почти не меняются, а по долгосрочным — снижаются. В первой половине марта средняя ставка в топ-10 банках по вкладам до 3 месяцев немного снизилась, а по вкладам от 3 месяцев до года и более — упала заметнее.