При поиске новой работы количество компаний, куда человек отправил резюме, не является показателем прогресса. Согласно новому исследованию гарвардских ученых, сдвинуться с мертвой точки помогает количество пройденных собеседований. Авторы рассказали CNBC, как опыт интервью может повлиять на успех.

После десяти лет опросов опроса и изучения более 1 тыс. работников — от руководителей компаний до менеджеров кухни Chipotle, гарвардские исследователи обнаружили, что те, кто наиболее успешно справляется с карьерными переходами, обладают одним общим ключевым навыком. Они отлично умеют налаживать контакты.

Это умение может помочь человеку лучше оценить возможности и избежать работы, которая не принесет удовлетворения, утверждают авторы.

«Люди часто просто заходят на LinkedIn или другую платформу объявлений и пишут резюме, не пообщавшись с людьми в тех компаниях, где хотели бы работать, или на тех должностях, на которые они претендуют», — сказал Майкл Б. Хорн, один из соавторов исследования.

Он утверждает, что поиск работы — это более социальный процесс, чем считают люди. Поиск «идеальной работы» в интернете, как правило, не дает наилучший результат, даже если человек получил предложение о работе.

Результаты исследования изложены в новой книге «Смена работы», написанной Хорном, который является преподавателем Гарвардской высшей школы образования, Итаном Бернштейном, профессором Гарвардской школы бизнеса, и Робертом Моестой, генеральным директором и основателем консалтинговой компании The Re-Wired Group.

По словам Хорна, в условиях рынка труда, где преобладают вакансии-призраки, отбор кандидатов ведется автоматически с помощью искусственного интеллекта, а резюме генерирует ChatGPT, нетворкинг стал «еще более важным».

«Работодатели не очень уверены в том, что в эпоху ИИ резюме, поступающие через онлайн-рекрутмент, действительно отражают возможности, опыт и соответствие кандидата занимаемой должности, — объясняет он. — Во многих случаях они возвращаются к тому, что делали всегда. А именно ждут, пока нужный человек придет не через сеть».

Исследования показали, что у кандидатов, получивших рекомендацию, гораздо больше шансов быть принятыми на работу по сравнению с теми, кто подает холодные заявки через доски объявлений или рекрутеров. Недавний отчет Paradigm, консалтинговой компании, специализирующейся на стратегии разнообразия, показал, что вероятность приема на работу кандидатов по рекомендации в 4,5 раза выше.

Хорн признает, что многим людям налаживание связей может казаться «неловким и пугающим», но этот процесс можно упростить. Жасмин Эскалера, эксперт по карьере из MyPerfectResume, предлагает следующую стратегию. Она советует составить короткий список открытых вакансий, которые действительно интересуют человека, а затем связаться по электронной почте или через LinkedIn с менеджером по найму, командой по подбору персонала и теми, кто мог бы работать вместе с ним.

«При обращении представьтесь, упомяните, что вы подали заявку, объясните, как вы связаны с миссией организации, и предложите время для виртуальной или личной встречи за чашкой кофе, — говорит она. — Эти контакты могут дать вам уникальную информацию о компании и вакансии, что повысит ваши шансы быть рассмотренным и в конечном итоге принятым на работу».

Чтобы воспользоваться преимуществами нетворкинга, не обязательно напрямую общаться с кем-то из сотрудников интересующей организации. Иногда беседы с людьми, которые занимают такую же должность или работают в выбранной отрасли, независимо от организации, могут дать более откровенные сведения, отмечает Бернштейн.

Он утверждает, что один из самых умных вопросов, которые можно задать в таких беседах, это: «Как бы вы уговорили меня пойти на эту работу и как бы вы отговорили меня от этого?». По его словам, такой шаг позволяет выяснить потенциальные проблемы и, наоборот, преимущества той или иной роли.

«В конечном итоге интервью должны давать возможность понять, действительно ли эта роль — то, чем вы хотите заниматься, и соответствует ли она вашим ценностям и приоритетам на данном этапе жизни», — говорит Бернштейн.

Он отмечает, что если человек проводит десятки бесед и не обнаруживает никаких потенциальных «красных флагов», значит, он плохо их ведет. «Вы многое узнаете о том, чего вы хотите от работы, выяснив, чего вы не хотите», — заключает эксперт.



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