Ассоциация книгораспространителей («Альпина», «Буквоед», «Московский дом книги» и др.) направила письмо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой обратить внимание на демпинг при продаже книг через маркетплейсы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. В ведомстве изданию подтвердили, что сообщение поступило.

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Организация просит ФАС повлиять на исполнение маркетплейсами антимонопольного законодательства и запретить Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркету» устанавливать предельно низкую и высокую цену на товар, а также в одностороннем порядке снижать стоимость книг, реализуемых на площадках.

С 2019 по 2024 год доля продаж через книжные магазины сократилась на 29,2% и на данный момент составляет лишь 38%. В то же время продажи книг через маркетплейсы выросли на 31,6% и по итогам прошлого года составили более половины (54,5%) всего книжного рынка.

В письме сказано, что средняя разница в цене на книгу в розничном магазине и на онлайн-площадке составляет 30%, а в период проведения акций на маркетплейсах она может достигать 50–70%.

В ассоциации отметили, что только за прошлый год в России прекратили работу 220 книжных магазинов, а динамика закрытий увеличилась в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом. Если ситуация не изменится, это приведет к массовому закрытию книжных магазинов по всей стране в 2025–2026 гг., сказано в письме.