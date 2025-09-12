Российский книжный союз и Ассоциация по защите авторских прав в интернете направили в Госдуму аналитическую записку с предложениями по борьбе с пиратством в книжной отрасли. Согласно документу, с которым ознакомилось РБК, участники рынка требуют ввести ответственность за содействие пиратству для хостинг-провайдеров, рекламных площадок и операторов платежей, а также упростить процедуру блокировки пиратских сайтов. Ущерб отрасли от такой деятельности оценивается в 4 млрд руб. в год.

Unsplash

Проблема связана с активным использованием пиратами методов обхода ограничений, включая редиректы и создание зеркальных сайтов. Эти ресурсы быстро меняют сетевые адреса, что позволяет избежать судебных решений, а поисковые системы способствуют их индексации.

Текущая система блокировки требует двух судебных процессов для постоянных мер против одного домена, на что уходит от шести до восьми месяцев. Если сайт создает «зеркало» во время первого разбирательства, подать второй иск становится практически невозможно.

Для усиления мер предлагается внести изменения в Гражданский кодекс, распространив солидарную имущественную ответственность на регистраторов доменов и других посредников. Эти структуры должны раскрывать данные об администраторах пиратских ресурсов по запросам правообладателей, а за игнорирование требований — привлекаться к ответственности.

Кроме того, инициатива предусматривает введение временных блокировок на период суда и возможность постоянных ограничений в рамках одного судебного процесса.

Президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков отметил, что пиратские ресурсы занимают около 10% книжного рынка. «Такая ситуация дестимулирует создание новых произведений», — подчеркнул он, добавив, что аналогичные проблемы затрагивают другие креативные индустрии, которые также готовы поддержать предлагаемые меры.