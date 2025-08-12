Американский фототехнический гигант Eastman Kodak опубликовал неутешительные финансовые результаты за второй квартал 2025 года.
Компания, некогда являвшаяся символом фотографической индустрии, сообщила о чистом убытке в $26 млн, что составляет $0,36 на акцию. Это резкий контраст по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Kodak смогла получить чистую прибыль в той же сумме.
Финансовое положение компании продолжает ухудшаться. Выручка сократилась на $4 млн по сравнению с прошлым годом, составив $263 млн. Денежные резервы уменьшились с $201 млн на конец 2024 года до $155 млн к июню 2025 года.
В официальном отчете Kodak прямо указала на серьезные проблемы с ликвидностью, поставив под сомнение свою способность выполнять текущие финансовые обязательства. Руководство компании предпринимает экстренные меры по сокращению расходов, включая планы по полной ликвидации корпоративной пенсионной программы до конца года.
В 2012 году компания уже пережила процедуру банкротства, а в 2019 году получила масштабную государственную поддержку в размере $765 млн для диверсификации бизнеса в фармацевтическую сферу. Однако эти меры не принесли желаемой стабилизации.
Финансовые рынки оперативно отреагировали на негативные новости — акции Kodak потеряли 6% своей стоимости во внеурочных торгах. Примечательно, что несмотря на текущие трудности, с начала года рыночная капитализация компании демонстрирует небольшой рост в 3,2%, достигнув $547,7 млн.
Аналитики отмечают, что текущая ситуация ставит под вопрос дальнейшую жизнеспособность одного из самых узнаваемых брендов в истории фотографии. Компании предстоит найти срочные решения для преодоления кризиса ликвидности и восстановления устойчивого финансового положения.