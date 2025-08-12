Компания VK Tech, специализирующаяся на разработке корпоративного программного обеспечения, объявила о значительном росте ключевых финансовых показателей за первые шесть месяцев 2025 года. Выручка технологической вертикали МКПАО «ВК» увеличилась на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 6,7 млрд руб.

Creativeart/Freepik

По словам генерального директора VK Tech Павла Гонтарева, компания демонстрирует уверенную положительную динамику. Руководитель отметил, что помимо роста выручки в 1,5 раза, организация добилась двукратного увеличения рекуррентных доходов.

Особое внимание было уделено улучшению операционной эффективности — показатель скорректированной EBITDA вырос в 2,7 раза, значительно опережая темпы роста выручки, при этом рентабельность по EBITDA практически удвоилась.

Значительное расширение клиентской базы, увеличившейся более чем втрое, позволило компании укрепить свои позиции на рынке корпоративных ИТ-решений. Среди новых клиентов появились такие крупные компании, как ДОМ.РФ, Lamoda, РЖД и Билайн, представляющие различные секторы экономики. Особенно заметный рост на 72,4% продемонстрировали доходы от работы с крупными клиентами, количество которых увеличилось на четверть.

Важным достижением стало увеличение доли рекуррентной выручки до 70% от общего объема, что стало возможным благодаря активному переходу клиентов на облачную модель обслуживания On-Cloud. Финансовые результаты также показали рост скорректированной EBITDA до 700 млн руб. при увеличении рентабельности до 11%, что на 5% выше показателей первого полугодия 2024 года.

В июле 2025 года компания зарегистрировала проспект ценных бумаг и преобразовавшись в публичное акционерное общество. Решение о проведении IPO будет принято после анализа рыночной конъюнктуры и получения необходимых корпоративных одобрений.

Несмотря на чистый убыток в размере 1,4 млрд руб., связанный с амортизацией нематериальных активов, сформированных в предыдущие периоды, компания не имеет кредитной нагрузки — на момент публикации отчетности привлеченные заемные средства отсутствовали.

В продуктовой линейке VK Tech особое место занимают облачная платформа VK Cloud и сервисы продуктивности VK WorkSpace, которые обеспечили 70% общей выручки компании.

Облачное направление показало рост на 32,9%, достигнув 2,7 млрд руб., при этом продажи по модели On-Cloud увеличились на 43,6%.

Сервисы продуктивности продемонстрировали еще более впечатляющую динамику с ростом выручки на 89,2% до 2,1 млрд руб.